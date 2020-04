Secondo le ultime anticipazioni, da lunedì 20 aprile alle ore 14:45 andranno in onda su Canale 5, le nuove puntate del dating show di Mediaset, Uomini e donne. Il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, riprenderà con una formula completamente nuova, però almeno in parte, si porrà in continuità con il Trono Classico di Giovanna Abate e il Trono Over di Gemma Galgani.

I corteggiatori della Abate dovranno interagire tramite messaggi e videochiamate

Al momento non è dato sapere, se le due donne saranno le uniche invitate dalla redazione, ma sicuramente ci saranno i corteggiatori di sempre della tronista Giovanna, che in qualche modo dovranno interagire con lei.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Abate conoscerà questi ragazzi, solo mediante messaggi e app varie e non è da escludere che durante il programma, ci saranno anche delle videochiamate vere e proprie. Infatti, visto e considerato che si tratta di una formula totalmente rinnovata del programma, non si potrà non tener conto, dei nuovi strumenti che oggi si usano, per conoscere le persone.

Invece, per quanto riguarda Gemma, il discorso è diverso e più semplice, in quanto prima della chiusura della programma, la donna non stava conoscendo nessun cavaliere.

Quindi, la redazione di U&D non ha dovuto riallacciare nessun rapporto del precedente percorso.

Raffaella Mennoia si rivolge alle 'sottone' d'Italia e del mondo

L'autrice del programma televisivo di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, tramite i suoi profili social ha voluto ricordare che da lunedì inizierà la nuova formula del people show di Mediaset. In particolare, la donna si è rivolta alle 'sottone', come le ha definite lei e ha poi aggiunto: 'Poi, lunedì capirete perché sottone.

Perché in fondo noi donne, siamo tutto un po sottone'.

Il mistero, si fa sempre più fitto ogni volta che Raffaella Mennoia parla e la maggior parte dei telespettatori di U&D, non vedono l'ora di scoprire l'autrice cosa avrà voluto dire con le sue frasi. Intanto, alcune puntate del programma tv sono già state registrate e nella giornata di ieri, gli addetti ai lavori si sono riuniti agli Studi Elios per registrare nuove messe in onda.

La formula del programma sarà totalmente nuova

Inoltre nei giorni scorsi, l'autrice aveva anche lasciato altre dichiarazioni, in cui aveva affermato che il programma così com'era con baci e abbraccia, non era più possibile e quindi ci hanno messo un po di tempo per riformularlo. La formula di questo people show sarà modernissima e le stesse troniste non sono aggiornate su cosa accadrà nello specifico.

In particolare, Gemma Galgani è molto entusiasta da questa nuova esperienza e allo stesso tempo molto curiosa e intimorita. Proprio per questo motivo, ha dichiarato di sapere 'Poco e niente' e l'opinionista televisivo Gianni Sperti in riferimento a ciò, ha detto che la dama torinese potrebbe cadere in qualche tranello.