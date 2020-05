Giulia D'Urso non è pronta a diventare mamma. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha risposto pubblicamente alla lettera che il suo fidanzato Giulio Raselli le ha scritto tramite le pagine Di Più. La risposta della ventiquattrenne è arrivata sempre tramite le pagine del settimanale, in cui ha affermato di essere felice per la vita che sta vivendo accanto al suo fidanzato ma ciononostante, prima di mettere su famiglia, preferirebbe realizzarsi dal punto di vista lavorativo. Giulia vorrebbe diventare una truccatrice professionista, ma nel frattempo ha proposto a Giulio, in previsione dell'estate, di organizzare una piccola luna di miele per consolidare ancora di più la loro relazione.

Giulia D'Urso: 'Non mi sento ancora pronta per avere un figlio'

"Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figlio" ha scritto Giulia nella sua lettera pubblicata da Di Più. Mentre Raselli, qualche tempo fa, aveva chiesto alla D'Urso di renderlo padre, di tutto altro avviso è l'ex corteggiatrice che, vista la sua giovane età, ha altri obiettivi da raggiungere prima di prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. È vero che la coppia ha bruciato le tappe, come ha sostenuto l'ex tronista, andando subito a convivere, ma adesso la D'Urso vorrebbe proseguire pian piano.

"Anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice" ha proseguito Giulia, che comunque si è detta certa dei sentimenti che la legano a Giulio. In ogni caso, la bella ex corteggiatrice ha voluto sottolineare nella sua lettera che la richiesta di Raselli la emoziona e la fa sentire onorata. Se Giulio le ha fatto una proposta tanto importante, evidentemente non ha dubbi che la ventiquattrenne sia la donna giusta della sua vita.

Giulia al fidanzato: 'Organizziamo un bel viaggio'

"Godiamoci la nostra spensieratezza" ha poi continuato Giulia, seconda la quale alla coppia non mancherà il tempo per mettere su famiglia. Nel frattempo, visto che la bella stagione si avvicina, la D'Urso ha proposto al fidanzato di impegnarsi in un altro progetto, di certo meno impegnativo, ma che potrà essere un'ulteriore prova dei sentimenti che li uniscono: "Organizziamo un bel viaggio insieme.

La nostra piccola luna di miele".

Insomma, per vedere Giulia con il pancione ci vorrà ancora del tempo, ma la proposta di Giulio è solo rimandata, non rifiutata. D'altra parte Raselli stesso aveva affermato che la sua fidanzata era dubbiosa circa la possibilità di allargare subito la famiglia. I due ragazzi avranno modo di crescere insieme e sicuramente non appena decideranno che è giunto il momento giusto per diventare genitori, non mancheranno di condividere con i loro numerosi sostenitori la lieta notizia.