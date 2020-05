La settimana che sta per concludersi è stata la seconda in cui Uomini e donne è andato in onda nella sua formula originale, ovvero quella in studio con tutti gli ospiti. Il blog "Isa&Chia" fa sapere che la puntata più vista degli ultimi giorni è stata quella in cui si è parlato di Alessandro Graziani come possibile tronista ma anche dei primi screzi tra Gemma Galgani e "Sirius". Ha suscitato meno interesse nei telespettatori, invece, l'appuntamento di lunedì in cui si è disquisito a lungo della conoscenza tra Veronica e Giovanni.

I dati d'ascolto dell'ultima settimana di Uomini e Donne

Da quando è tornato al suo meccanismo classico, Uomini e Donne è risalito nettamente negli ascolti: dopo che la sua versione virtuale aveva toccato il minimo, sia di spettatori che di share, da un paio di settimane a questa parte c'è stata una crescita notevole di entrambi i numeri.

La settimana dall'11 al 15 maggio, per esempio, è da considerarsi tra le più positive dell'ultimo periodo per il dating-show: lunedì scorso, il format di Maria De Filippi ha fatto registrare una media di telespettatori di 2,7 milioni e uno share del 17,7%.

Se quella appena citata è stata la puntata meno vista di questi giorni, quella che è andata in onda martedì 12 è andata molto meglio: i battibecchi tra Tina e Gemma e gli sviluppi sulla frequentazione tra quest'ultima e Nicola Vivarelli, sono stati seguiti da 2,8 milioni di persone per uno share del 18,9%. Dati d'ascolto in crescita costante anche mercoledì 13 e giovedì 14, quando il programma di Canale 5 ha segnato il 20% di share grazie al confronto serrato tra gli ex Pamela Barretta e Enzo Capo.

Il 'triangolo' di Uomini e Donne Over conquista il pubblico

La puntata più vista dell'ultima settimana è stata quella incentrata sulla scenata di gelosia che Gemma Galgani ha fatto al suo giovanissimo corteggiatore "Sirius". Dopo che Maria De Filippi le ha fatto notare lo scambio di complimenti e di sguardi che c'è stato tra Nicola e Valentina Autiero, la dama non è riuscita a trattenersi e ha inveito contro entrambi usando parole piuttosto decise.

A seguire lo scontro a distanza che c'è stato tra le due storiche protagoniste del Trono Over che sembrano interessate allo stesso 26enne, sono stati 3,1 milioni di spettatori, per uno share del 21%.

Sempre venerdì 15 maggio, il pubblico di Canale 5 ha assistito al ritorno in studio di Alessandro Graziani, il ragazzo che si era auto-eliminato pochi giorni prima dopo aver realizzato che Giovanna Abate non ricambiava il suo stesso interesse.

Giovanna confusa prima della scelta a Uomini e Donne

Nel corso della puntata più seguita della settimana che sta per concludersi, Alessandro Graziani ha avuto la possibilità di diventare tronista: ben tre dame del Trono Over, infatti, hanno chiesto di poter conoscere meglio il ragazzo rifiutato da Giovanna pochi giorni prima. Il giovane, però, ha gentilmente declinato l'invito di Roberta Di Padua e altre due signore perché il suo cuore batte ancora per la Abate.

Quest'ultima, colpita dall'atteggiamento del suo ex corteggiatore, l'ha seguito nel backstage e gli ha chiesto di dare un'altra chance al loro rapporto. Il giocatore di pallavolo ha preso tempo, ma i "rivali" Sammy Hassan e "Alchimista" potrebbero reagire male a un suo eventuale ritorno tra gli spasimanti della romana.

Quest'ultima, comunque, ha ammesso di essere molto confusa a poco tempo dalla scelta finale: mancano poche settimane alla pausa estiva che si prende ogni anno Uomini e Donne, perciò si presume che la bella tronista dovrà prendere una decisione definitiva in questo breve lasso di tempo.