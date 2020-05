Miriam Leone ha rotto il silenzio in merito ad un ipotetico matrimonio con il suo fidanzato Paolo. L'attrice che, da sempre è molto attenta alla propria privacy ha deciso di intervenire attraverso il suo profilo Instagram per fare chiarezza riguardo a delle voci che stavano circolando nelle scorse ore.

Sulla vita privata dell’ex Miss Italia si sa davvero poco. La giovane ha sempre tenuto il Gossip lontano dalla porta della sua casa.

In passato Miriam Leone era stata fidanzata per molto tempo con Boosta, membro del gruppo musicale dei Subsonica. La relazione tra i due però è terminata nel 2014. Poco dopo l’attrice siciliana aveva intrapreso una relazione con Matteo Martari, attore e modello, conosciuto sul set di "Non Uccidere".

Oggi, la Leone ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale assieme al musicista Paolo. Tra i due - a quanto pare - ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.

'Chi' ipotizzava le presunte nozze

Nelle scorse ore il settimanale 'Chi', aveva parlato di un imminente matrimonio tra Miriam Leone e il fidanzato Paolo. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, si leggeva: “Hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”. Secondo la rivista - nonostante i due fossero fidanzati da poco tempo - erano già pronti per convolare a nozze. Inoltre secondo alcune testate i due fidanzati avevano addirittura già celebrato il matrimonio in gran segreto.

Ovviamente in brevissimo tempo la notizia aveva fatto il giro del web.

Dal momento che i pettegolezzi sono diventati sempre più insistenti, l’ex Miss Italia ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione.

Miriam Leone nega e ironizza sulle nozze

Miriam Leone dopo essere finita al centro del gossip, ha deciso di intervenire in prima persona. La giovane ha messo subito a tacere ogni tipo di pettegolezzo sul suo conto.

Attraverso il suo profilo Instagram non so solo ha negato il matrimonio, ma ha anche ironizzato sulla vicenda che l’ha coinvolta. In una Stories, la giovane ha condiviso uno scatto della sua mano ed ha sottolineato di non avere ricevuto alcun anello: “Ragazzi, leggo news che starei per sposarmi, ma io non vedo ancora l’anello”.

Aggiungendo: “Quindi no, per il momento non mi sposo”.

Insomma - a quanto pare - per Miriam Leone e Paolo ancora non è arrivato il momento di convolare a nozze, anche perché la coppia è fidanzata davvero da poco tempo.