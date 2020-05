La soap più longeva della Rai 'Un posto al sole' si è fermata dopo 23 anni a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese. Non si è fermata però la voglia dei protagonisti di voler interagire col pubblico. Per questo motivo, i personaggi della soap intatterranno il pubblico con uno spin-off di puntate disponibile online che andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 18 su Rai Play. Le puntate disponibili sono 40 e andranno in onda a partire dall'11 maggio.

La nuova versione di Upas

La nuova versione della soap, prodotta da Rai Fiction e dal centro di produzione TV della Rai di Napoli, vedrà come protagonisti alcuni degli attori principali, tra cui Patrizio Rispo ovvero, lo storico portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano, oltre a Ilenia Lazzarin che interpreta Viola Bruni e Marina Tagliaferri che interpreta Giulia Poggi.

Nella nuova versione, ritroveremo i protagonisti alle prese con la fase 2 dell'emergenza. Si cercheranno tra di loro e si avvieranno lentamente a ricominciare uno stile di vita più consono alla normalità. In ogni episodio, ognuno di loro vivrà una storia e all'interno del racconto condividerà con un amico o un parente quello che gli succederà. Condivideranno idee, progetti e proposte. Il protagonista del giorno nel corso del suo racconto chiederà aiuto o consigli su come muoversi in determinate situazioni.

Le nuove storie di Palazzo Palladini

Ritroveremo Raffaele, nella calma della sua guardiola, intento a risolvere le sue storiche parole crociate. Verrà comunque disturbato di continuo dagli inquilini del palazzo.

Prima tra tutti sarà Giulia che lo chiamerà per un aiuto ai fornelli, decisa a vincere una volta e per tutte la sua battaglia in cucina. Diego, invece, a causa dell'assenza di Silvia, lontano da Napoli perché da sua madre a Indica, si darà molto da fare per portare avanti con impegno e responsabilità le attività del Vulcano e con il prezioso aiuto di Alex attiverà il servizio delivery per accontentare gli affezionati clienti del locale anche in questo periodo delicato.

Viola, invece, si ritroverà alle prese con la storia dell'arte. Comincerà ad impartire lezioni da casa ai suoi amici in attesa di poter tornare ad ammirare le bellezze della città partenopea in libertà. Ma non solo quelle di Napoli, ma anche quelle di altre zone d'Italia che sono state colpite dal virus.

Sarà una modalità diversa che terrà compagnia gli affezionati telespettatori della soap. Per 40 puntate i telespettatori potranno assistere ad appassionanti storie che coinvolgeranno gli attori di Un posto al sole. Queste puntate andranno in onda in attesa di un ritorno alla normalità.