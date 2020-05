In attesa di scoprire quando inizieranno le riprese per le nuove puntate di Un posto al sole, parte un nuovo progetto dal nome Un po' sto a casa. Nonostante l'assonanza dei nomi, questo nuovo format non ha nulla a che vedere con la striscia quotidiana che viene trasmessa su Instagram ogni sera prima delle puntate, dal nome Un posto a casa. Si tratta di qualcosa di totalmente inedito, che vedrà impegnato parte dello staff con i problemi quotidiani. Di seguito un approfondimento sulla messa in onda e le trame di queste pillole di Upas.

Orario e programmazione di Un po' sto a casa

Il nuovo format, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Tv di Napoli della Rai, partirà lunedì 11 maggio alle ore 18:00 su Raiplay.

Questo spin-off conterà ben 40 puntate disponibili esclusivamente online e andrà in onda dal lunedì al venerdì. Nonostante l'interruzione delle riprese, si nota un forte desiderio da parte della redazione di Un posto al sole di restare vicino ai suoi fan in questo momento difficile. Un po' sto a casa farà compagnia al pubblico mostrando i loro beniamini alle prese con storie totalmente inedite slegate ovviamente dalla trama principale della soap.

Il cast del progetto

Il comunicato ufficiale parla in modo generico degli attori del cast di Un posto al sole, ma risulta veramente difficile ipotizzare che tutti siano inseriti all'interno di questo progetto, tuttavia le prima anticipazioni sulle trame rivelano alcuni personaggi che dovrebbero comparire all'interno di questo spin-off.

Saranno di sicuro presenti Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) assieme ai figli Diego (Francesco Vitiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), inoltre ci saranno Viola (Ilenia Lazzarin), Giulia (Marina Tagliaferri), Silvia (Luisa Amatucci) e Alex (Maria Maurigi). Tali personaggi si avvicenderanno per risolvere piccoli problemi quotidiani o per raccontare cosa è accaduto loro in giornata.

Il progetto dovrebbe mantenere toni leggeri, ma non mancheranno momenti di riflessione legati all'emergenza attuale. Non viene chiarito se nel prosieguo delle puntate verranno coinvolti altri attori, ma nei prossimi giorni se ne saprà di sicuro di più.

La trama

In attesa di scoprire se nei nuovi episodi di Un posto al sole si affronterà l'emergenza attuale, i personaggi del cast saranno coinvolti in storie che, nel rispetto dello stile di Upas, faranno i conti con i problemi di tutti i giorni.

Quindi si potrà vedere Raffaele che si gode la quiete di un Palazzo Palladini intento a fare i suoi cruciverba, ma perennemente disturbato da altri inquilini. Tra questi ci sarà Giulia che inviterà lui e Patrizio a sfidarsi in una non ben definita sfida ai fornelli. Silvia invece sarà al Vulcano pronta a far partire le consegne a domicilio e in questa impresa sarà aiutata da Alex e Diego. Viola invece illustrerà ai suoi amici le bellezze di Napoli, descriverà anche altre meraviglie italiane, soffermandosi su aree molto colpite dal virus, ansiosa di poterle tornare ad ammirarle di persona.

Un posto al sole e l'emergenza Covid

Questo progetto si mostra decisamente interessante, in questi giorni si è a lungo dibattuto su come Un posto al sole, sempre in linea con la realtà, potesse affrontare un'emergenza di tale portata.

Queste pillole quotidiane potrebbero essere considerate una sorta di prova generale per le puntate future di Un posto al sole. Per quanto sotto forma di piccoli aneddoti, risulterà interessante scoprire come sarà gestita l'interazione tra i personaggi o vedere come Silvia possa rimettersi in piedi con un servizio di delivery, argomento quanto mai attuale. Resta la possibilità che ogni personaggio non abbia a che fare fisicamente con gli altri, ma nei prossimi giorni verrà svelato anche questo dilemma.