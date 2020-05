Secondo le ultime news della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 11 a venerdì 15 maggio ci saranno molte sorprese e risvolti inaspettati. In particolare, Felipe interverrà a sorpresa come testimone del processo di Genoveva, mentre Ildefonso confesserà il suo segreto a sua moglie. Ma non è tutto, in quanto Ramon e Antonito si candideranno come sindaco di Acacias 38 e ci sarà un dibattito pubblico tra i due che farà discutere anche le rispettive mogli su chi sia il miglior candidato politico.

La dichiarazione di Felipe preoccuperà Genoveva

Genoveva, la vedova di Samuel Alday avrà l'opportunità di offrire al giudice la sua testimonianza e coglierà l'occasione per rafforzare la sua immagine di vittim, in tutto ciò che è accaduto.

Ma ci sarà una svolta inaspettata, cioè la testimonianza di Felipe. Nel frattempo, Mendez incontrerà Laura e vorrà avere alcuni chiarimenti del perché ha cambiato la sua testimonianza. La cameriera non vorrà ascoltare le parole del capitano e gli dirà di essere sotto minaccia di Velasco.

Invece, Camino sarà ancora una volta molto insistente con suo marito Ildefonso, in quanto vorrà sapere la verità sul suo comportamento. Alla fine l'uomo prometterà che appena potrà gli spiegherà tutto. Nel frattempo, Ramón e Antoñito si affronteranno in un dibattito politico di fronte a tutto il paesino di Acacias 38.

Velasco metterà l'avvocato in cattiva luce

Intanto, durante il processo, arriveranno le tante attese dichiarazioni dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso.

Quest'ultimo metterà Genoveva nei guai di fronte al giudice fino a quando non arriverà Velasco e cambierà nuovamente le carte in tavola.

Poco dopo Ildefonso confesserà a sua moglie di essere sterile, però la donna si mostrerà molto comprensiva con l'uomo e di certo non lo ripudierà. Intanto Velasco metterà Felipe in cattiva luce di fronte al giudice e le speranze dell'avvocato saranno sempre minori perché il processo sarà vicino alla sentenza finale.

Velasco distruggerà l'avvocato Alvarez-Hermoso

Poco dopo Genoveva chiamerà Velasco in privato e lo rimprovererà per averla umiliata di fronte al giudice durante il processo. Nel frattempo i servitori accuseranno Laura per aver cambiato la sua versione all'ultimo momento, ma la donna non sarà impaurita e deciderà di affrontarli.

Infine Ramón e Liberto accompagneranno Felipe in tribunale per ascoltare il verdetto definitivo. Genoveva verrà assolta dall'omicidio di Marcia Sampaio. Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi spagnoli per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Acacias 38.