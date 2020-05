Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Felipe aggredirà Ramon in pubblico, mentre Samuel Alday farà di tutto per integrare sua moglie Genoveva nella comunità di Puente Viejo. Invece, Lucia sarà ancora innamorata di Telmo, ma lo allontanerà.

Felipe aggredirà e umilierà Ramon davanti a tutti

L'avvocato sarà stanco di avere sempre attorno il presunto uomo che ha ucciso sua moglie e così deciderà di affrontarlo davanti a tutti.

Felipe aggredirà Ramon e lo accuserà nuovamente di aver ucciso Celia: dovrà intervenire Liberto a frenare la discussione. Nel frattempo Lolita discuterà con Susana, mentre Cinta conoscerà Marcelina e Fabiana e chiederà loro delle informazioni sull’ambiente artistico della città.

Poco dopo, Samuel fisserà una nuova merenda a casa sua e racconterà a tutti gli invitati come è nata la storia d'amore con Genoveva: racconterà come si è innamorato della donna e chiederà rispetto per lei.

Lucia è ancora innamorata di Telmo

Intanto, la Alvarado sarà ancora innamorata di Telmo, ma per il bene di suo figlio e temendo la reazione di suo marito, lo allontanerà. Nel mentre Genoveva si ingrazierà Rosina e Susana, mentre il vedovo di Celia continuerà ad avere un atteggiamento molto ostile nei confronti di Ramon. Quest'ultimo si rifiuterà di difendersi da ogni accusa e costringerà Antonito a troncare tutti i rapporti con lui.

Poco dopo, Lucia confesserà ad Ursula di non aver mai spesso di amare l'ex sacerdote negli ultimi dieci anni.

Nel frattempo, Samuel si infurierà perché sua moglie avrà inviato i soldi ricavati dalla vendita di un vaso prestigioso alla sua amica francese Marlen. Intanto, Jose Miguel e Bellita scopriranno che la casa in cui vivono è l stessa in cui è morta Celia e quindi decideranno di vendere l'appartamento.

Però nell'attesa di trovare un acquirente, la Del Campo inizierà a vedere il fantasma di Celia da ogni parte.

Mateo potrebbe essere il figlio del Martinez

Intanto, durante un dialogo con l'ex parroco Mateo, il figlio di Lucia, si lascerà sfuggire che sta per compiere dieci anni. Proprio per questo motivo, Telmo comincerà a sospettare di essere il padre del ragazzino, in quanto l'ultima volta che lui e la Alvarado sono stati insieme era stato proprio dieci anni prima. Poco dopo, il Martinez interrogherà Ursula che però negherà fortemente questa ipotesi. Infine, i Dominguez penseranno di chiamare un esorcista per mandare via il fantasma di Celia.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi di 'Una Vita', per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare le precedenti puntate, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.