Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna prossimamente, ad Acacias arriverà Ariza e l'uomo, appena arrivato in paese, comincerà a minacciare Genoveva. Più tardi, Ariza scomparirà nel nulla improvvisamente e Mendez inizierà ad indagare sulla strana vicenda. Successivamente, ad Acacias arriverà anche Cristobal Cabrera, l'ex protettore di Genoveva. Poi Samuel sarà disperato e diventerà un ladro. Di seguito, i dettagli delle anticipazioni di Una Vita.

Spoiler Una Vita: Genoveva era una prostituta

Nelle nuove puntate spagnole di Una Vita, ad Acacias arriverà Ariza, un criminale legato al passato di Genoveva, e si scoprirà che la donna in precedenza era una prostituta.

L'uomo arriverà in paese per minacciare la moglie di Samuel e le dirà che se non accetterà tutte le sue richieste, allora lui si metterà in contatto con il suo vecchio protettore Cristobal Cabrera. Successivamente, Samuel e Genoveva saranno costretti a seguire tutte le richieste di Ariza, una delle quali sarà quella di convincere il senatore Ojeda Tapia ad entrare in affari con il malvivente. Ariza, avrà l'obiettivo di aprire un'attività in Marocco specializzata nell'estrazione di ferro dalle miniere. In seguito, Ojeda accetterà la proposta di Ariza senza molti problemi.

Ariza sparisce nel nulla

Ariza, all'improvviso, sparirà nel nulla, così Ojeda Tapia pretenderà che Samuel e Genoveva paghino il denaro perso: 3000 pesetas.

Pertanto, Samuel sarà costretto a chiedere un prestito a Liberto; quest'ultimo accetterà di aiutare l'uomo e prenderà i soldi dal conto di Rosina senza che la donna sappia nulla. Successivamente, Rosina verrà a scoprire del denaro mancante dal suo conto, così Liberto confesserà tutta la verità e la situazione si complicherà ancora di più.

Nel frattempo, Mendez indagherà sulla scomparsa di Ariza e scoprirà che l'uomo è stato assassinato.

Cristobal arriva ad Acacias

Samuel e Genoveva si renderanno conto che dietro l'omicidio di Ariza c'è la mano di Cristobal Cabrera e saranno notevolmente preoccupati. In seguito Marlen, una cara amica di Genoveva, scriverà alla donna per avvisarla che Cristobal si sta recando ad Acacias.

Genoveva e l'Alday si ritroveranno nel panico e non sapranno come agire, poiché saranno molto in ansia per l'arrivo di Cabrera. Così la coppia, ormai disperata, deciderà di mendicare in strada per rimediare qualche soldo, al fine di andare via dalla cittadina. Ad Acacias tutti si rifiuteranno di aiutare Samuel e Genoveva, persino Carmen non aiuterà la coppia e non accetterà di intercedere per l'Alday con Ramon. Samuel non saprà più come fare e diventerà un ladro. L'uomo, infatti, deciderà di intrufolarsi presso la Locanda di Lolita per sottrarre tutto il denaro all'interno della cassa e mentre sarà intento a fuggire dalla bottega con il bottino, sarà notato da Susana.