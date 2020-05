Gli spoiler della famosa telenovela Una vita riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, Felipe non sopporterà di vedere Ramon in giro per il paese, così avrà uno scontro con lui davanti a tutti. In seguito Telmo avrà il sospetto che Mateo il bambino di Lucia sia suo figlio, così comincerà ad indagare sulla questione. Nel frattempo Samuel sarà impegnato a difendere sua moglie Genoveva, poiché a Puente Viejo continueranno a circolare delle voci poco carine sul conto della donna.

Spoiler Una Vita: Felipe turbato a causa di Ramon

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dall'11 al 15 maggio, Samuel Alday cercherà in tutti i modi di interrompere le chiacchiere che andranno in giro per il paese nei confronti di sua moglie Genoveva. Intanto Felipe sarà notevolmente turbato a causa di Ramon, poiché ha sempre ritenuto l'uomo responsabile della scomparsa di sua moglie, quindi non accetterà di vederlo vivere come se nulla fosse accaduto e non sopporterà neanche il fatto che le autorità non abbiano inflitto alcuna punizione all'uomo.

Felipe ad un certo punto perderà la pazienza e aggredirà Ramon in pubblico. Successivamente Lolita avrà una brutta discussione con Susana.

Samuel difende Genoveva

Samuel Alday sarà assai innamorato di Genoveva e vorrà difenderla in tutti i modi possibili, dalle voci che hanno iniziato a girare appena la donna è arrivata a Puente Viejo. Nel frattempo Lucia Alvarado si renderà conto di essere ancora innamorata di Telmo, ma non vedrà alcun futuro tra lei e l'uomo, così deciderà di non tornare indietro e di continuare il suo matrimonio con Eduardo.

In seguito Lucia cercherà di mantenere un comportamento assai distaccato nei confronti di Telmo. Più tardi Samuel scoprirà che sua moglie Genoveva ha inviato a Marlen il denaro ricavato con la vendita del vaso, senza aver detto nulla. Per tale ragione l'Alday si infurierà parecchio con la donna e la rimprovererà per aver agito senza pensare. Intanto Fabiana, Casilda e Lolita continueranno a parlare male di Genoveva, nonostante Samuel abbia raccontato alle donne molti dettagli della relazione con la donna.

Nel frattempo Telmo vorrà sapere di più sull'età di Mateo, il figlio di Lucia, così inizierà ad informarsi. In seguito l'ex parroco comincerà ad avere dei sospetti riguardo il bambino di Lucia e inizierà a pensare che Mateo possa essere suo figlio, così chiederà ulteriori spiegazioni a Ursula e la pregherà di essere sincera nei suoi confronti.