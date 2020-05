La soap opera iberica Una vita riserva sempre grandissime sorprese e accadimenti interessanti ai propri telespettatori. Alcune delle puntate andate in onda in Spagna hanno visto la presenza di nuovi personaggi, soprattutto l'ingresso nella soap di Silvia Marty, già protagonista in Spagna grazie alla serie televisiva Paso Adelante. L'attrice vestirà i panni di Soledad, la donna una volta giunta nel quartiere di Acacias 38 svolgerà il lavoro di domestica presso l'abitazione di Marcos e Anabel Bacigalupe.

Nel cast di Una Vita entreranno anche questi ultimi due protagonisti, interpretati rispettivamente da Marcial Álvarez e Olga Haenke. L'impatto di Soledad non sarà molto agevole ed entrerà ben presto in rotta di collisione con diverse persone.

Silvia Marty interpreta Soledad

I nuovi personaggi non faranno altro che aumentare l'interesse dei fan della soap opera spagnola Una Vita. Coloro che seguono gli episodi in Spagna avranno la possibilità di assistere all'ingresso di Silvia Marty, Ingrid in Paso Adelante, e di apprezzare le sue qualità, che si aggiungono a quelle di un cast già molto ben assortito.

Soledad, questo il nome del personaggio interpretato dall'attrice, sarà una domestica alle dipendenze delle altre due new entry, Marcos e Anabel. Questi ultimi due sono rispettivamente padre e figlia. L'impatto di Soledad nella sua nuova vita lavorativa, e di conseguenza ad Acacias 38, non sarà certo dei migliori. La donna, infatti, entrerà ben presto in conflitto con Anabel e risulterà essere poco apprezzata dai suoi colleghi all'interno della casa.

L'atteggiamento di Soledad non sarà per nulla remissivo e affronterà in maniera diretta tutti coloro che cercheranno di ostacolarla, ci sarà da scommettere che di accadimenti e di sorprese se ne vedranno non pochi. Al momento non è ancora noto il numero di puntate girate in Spagna, l'interruzione si è resa necessaria a causa dall'emergenza sanitaria ancora in atto.

Le altre esperienze di Silvia Marty in tv

L'attrice Silvia Marty risulta essere molto conosciuta in Spagna, la donna è stata infatti protagonista di altre serie tv quali Niños robados, Perdóname Señor e Amare per sempre. In Italia la sua popolarità è legata alla presenza nella telenovela Paso Adelante dove vestiva i panni di Ingrid Munoz, una ragazza dal carattere forte che si è trovata spesso ad affrontare alcuni aspetti drammatici della sua vita. In Niños robados l'attrice era Suor Erminia, in Amare per sempre vestiva i panni di Luisa, mentre in Perdóname Señor interpretava il personaggio di Irene.

Silvia Marty è stata anche protagonista delle serie televisive Hospital Central e Cuenta atrás.