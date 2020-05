Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la soap opera spagnola Una vita ideata da Aurora Guerra, e sempre pronta a sorprendere i telespettatori. Gli spoiler degli episodi in programma la prossima settimana, raccontano che Lucia Alvarado prenderà le distanze da Telmo Martinez nonostante si renderà conto di amarlo ancora. La ricca ereditiera farà questa sofferente scelta per non far soffrire il figlio Mateo, poiché temerà ulteriori ripercussioni da parte del perfido marito Eduardo Torralba.

Una Vita trame: Lucia prende le distanze dal Martinez, Felipe contro Ramon

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020, Felipe ancora furioso per il fatto che Ramon sia stato scagionato lo umilierà pubblicamente. Quest’ultimo per l’ennesima volta verrà accusato dall'avvocato di essere il colpevole del decesso di Celia: per fortuna ad interrompere l’acceso scontro ci penserà Liberto. Allo stesso tempo Lolita avrà una discussione con Susana, dopo aver appreso che ha chiesto alle vicine di non fare nessun acquisto nella sua bottega.

In seguito Cinta non appena farà la conoscenza di Marcelina e Fabiana farà delle domande alle due donne per sapere cosa c’è di artistico ad Acacias 38. Samuel organizzerà una merenda nella sua abitazione, e in tale circostanza farà sapere a tutti coloro che saranno presenti com'è nata la sua storia d’amore con Genoveva. Inoltre l’Alday inviterà le sue ospiti a rispettare sua moglie.

Arantxa sospetterà che Cinta finga di recarsi ogni giorno in biblioteca, come Jose Miguel e Bellita credono.

Lucia dopo essersi accorta di provare ancora dei forti sentimenti per Telmo deciderà di allontanarlo da lei, per il bene del figlio Mateo. Inoltre la ricca ereditiera temerà di poter scatenare l'ira del marito Eduardo. Genoveva troverà finalmente un modo per conquistarsi la fiducia di Susana e Rosina, invece Felipe continuerà a scagliarsi contro il Palacios. Bellita e Jose dopo aver appreso che Celia ha perso la vita nell'appartamento in cui vivono, terrorizzati dall'idea che ci possa essere il fantasma della defunta donna trascorreranno la notte in hotel.

Telmo sospetta di poter essere il padre di Mateo, i Dominguez terrorizzati

Ramon si rifiuterà di rivelare alle autorità ciò che è accaduto veramente il giorno in cui la moglie dell'Alvarez Hermoso è morta, su consiglio del figlio Antonito. Quest’ultimo sceglierà di non avere alcun tipo di rapporto con il padre, mentre Lucia farà sapere ad Ursula di non aver mai smesso di amare il Martinez nonostante siano passati dieci anni. La Salmeron anche contro il volere del marito Samuel, farà avere alla sua amica francese Marlen i soldi ricavati con la vendita di un costoso vaso. L’Alday quando verrà a conoscenza del gesto fatto dalla sua amata la rimprovererà.

Lolita a causa di Susana avrà meno clienti, invece Jose e Bellita dopo aver deciso di vendere la loro casa faranno ritorno nel paese iberico.

I genitori di Cinta spereranno di poter essere protetti dalla vergine dei miracoli. Purtroppo la Del Campo sarà sempre più convinta di vedere lo spettro di Celia, invece Emilio sospetterà di Cinta per averla vista parlare con Don Mariano. Il Martinez quando apprenderà che Mateo a breve farà dieci anni, comincerà ad avere il sospetto di poter essere il vero padre del bambino. A questo punto l’ex prelato sottoporrà Ursula ad un interrogatorio per sapere la verità: quest’ultima smentirà subito l’ipotesi di Telmo.

Cinta si confiderà soltanto con Arantxa, invece Marcelina vorrà diventare madre a tutti i costi. Per finire i Dominguez sempre più terrorizzati penseranno di chiamare un esorcista per far cacciare il fantasma di Celia.