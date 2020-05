Il Segreto nei prossimi episodi vivrà un momento di forte tensione. Le trame inerenti le puntate in onda dall'11 al 16 maggio, rivelano che la Marchesa Isabel de Los Visos ordinerà l'omicidio di Matias. Nel frattempo, il giovane tradirà la moglie Marcela con Alicia mentre Manuela ed Encarnacion cadranno in una buca. Infine, Raimundo tornerà nuovamente a Puente Viejo per cercare l'amata Francisca.

Il Segreto, Isabel ordina ad Inigo di uccidere Matias

Le trame Il Segreto dall'11 al 16 maggio, rivelano che Isabel impedirà ai due figli di entrare nell'ala de L'Havana in cui tiene nascosta Francisca.

Adolfo, però, continuerà ad avere dei sospetti nonostante le spiegazioni della madre. Il giovane poco dopo comunicherà a Marta che non si considera fidanzato con Rosa. Nel frattempo, Dolores chiederà a Tiburcio di intimorire i proprietari del nuovo emporio che a breve aprirà a Puente Viejo mentre Matias troverà conforto tra le braccia di Alicia. Poco dopo, Isabel si recherà in fabbrica per andare a trovare Inigo e chiedergli di mettersi contro i minatori in sciopera, ma l'uomo rifiuterà la proposta della nobildonna.

Intanto, Matias e Tomas saranno sul punto di venire alle mani, ma Marcela riuscirà ad impedire che ciò accada. Più tardi, Francisca continuerà a chiedersi il perché Raimundo non sia andato a cercarla a Puente Viejo, ma la donna ignora che Isabel non le sta dicendo la verità e che sta spingendo la domestica Antonita a fare lo stesso. Nel frattempo, Mauricio parlerà con Adolfo e Matias e chiederà loro di convincere la Marchesa a mettere in sicurezza la miniera prima che sia troppo tardi.

La donna, però, reagirà chiedendo ad Inigo di uccidere Matias. Poco dopo Manuela parlerà con sua sorella Marta e le farà capire che non è normale andare agli appuntamenti con Adolfo al posto di Rosa, mentre Inigo si rifiuterà di uccidere Matias salvo poi cambiare idea nel momento in cui la Marchesa gli dirà che il giovane potrebbe diventare una minaccia per Tomas.

Il Segreto, spoiler 11-16 maggio: Manuela ed Encarnacion cadono in una buca

Gli spoiler Il Segreto dall'11 al 16 maggio ci dicono che Marta non si curerà delle parole di Manuela e deciderà di andare all'ennesimo appuntamento con Adolfo. Nel frattempo, Dolores si mostrerà disposta a fare di tutto pur di ostacolare Julian Pedraza, ovvero il proprietario del nuovo emporio. Intanto, Isabel continuerà a dire bugie a Francisca e a chiederle grosse cifre di denaro mentre Manuela ed Encarnacion recandosi all'ufficio postale per avere notizie di Pablo, cadranno in una profonda buca. Fortunatamente Manuela risucirà ad uscire dal fosso e farà sì che l'amica venga soccorsa dal marito Jesus e dal capitano Huertas.

Poco dopo, Matias deciderà di tornare a capeggiare le rivolte dei minatori insieme ad Alicia. Intanto, Adolfo riuscirà a convincere sua madre Isabel a fare delle modifiche nell'attivirà dei minatori mentre Mauricio parlerà con Tiburcio affinché sproni Dolores a chiedere scusa a Pedraza, ma lei non sarà dello stesso avviso. Più tardi, Ignacio proverà a fare pace con Rosa, ma la ragazza non ne vorrà sapere. Nel frattempo, Tomas si recherà da Marcela mentre Matias farà l'amore con Alicia. Più tardi, Isabel troverà le lettere di Rosa e Adolfo ed in maniera del tutto inaspettata sarà contenta della possibile unione.

Intanto, Inigo deciderà di non bruciare più la locanda nel momento in cui vedrà Marcela parlare con Tomas e si renderà conto che Matias non è presente nella bottega. Poco dopo, Encarnation e Jesus decideranno di osservare ogni mossa di Alicia per scoprire se ha davvero ripreso gli studi come aveva detto loro.

Il Segreto: Raimundo torna a Puente Viejo

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo Dolores fare festa per la decisione di Julian Pedraza di rinunciare ad aprire il suo super negozio a Puente Viejo. Nel frattempo, Alfonso e Tomas verranno a sapere che Isabel sta comprando vari terreni e le chiederanno delle spiegazioni.

Poco dopo, Ramon si metterà in contatto telefonico con Ignacio per comunicargli l'esito della rendicontazione delle aziende, ma la linea cadrà all'improvviso. Nel frattempo, Mauricio comincerà a corteggiare Manuela mentre Isabel dirà un mucchio di menzogne per coprire gli acquisti fatti per conto di Francisca e si preoccuperà ancora di più quando la domestica Antonita le dirà che Raimundo è tornato ancora una volta in paese. Intanto, Matias continuerà a tradire Marcela con Alicia e chiederà alla moglie di non dire nulla a Raimundo circa i loro problemi coniugali mentre Hipolito andrà a fare visita a sua figlia Belen.

Poco dopo, Carolina riceverà una lettera da Pablo e si convincerà che il fidanzato abbia bisogno del suo aiuto. Intanto, Dolores dirà a Marcela che a Puente Viejo si stanno diffondendo pettegolezzi circa la tresca tra Matias e Alicia mentre Marta vorrà incontrare Adolfo per avere un chiarimento con lui.