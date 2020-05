Una nuova protagonista della popolare serie televisiva Una vita, nei prossimi appuntamenti italiani darà avvio alla sua vendetta nel peggiore dei modi. La donna in questione è Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che dimostrerà di essere diventata una darklady di Acacias 38 a tutti gli effetti prendendo di mira una storica coppia dello sceneggiato. Dopo aver sposato il ricco banchiere Alfredo Bryce, la vedova di Samuel Alday (Juan Gareda) farà credere ad Antonito Palacios (Alvaro Quintana) di essere attratta da lui soltanto per truffarlo.

Lo scopo della donna quindi non sarà quello di far entrare in crisi il primogenito di Ramon con la moglie Lolita Casado (Rebeca Alemañy), visto che vorrà manipolare a suo piacimento tutti gli abitanti del quartiere per rovinarli economicamente. La strategia di Genoveva comincerà a dare i suoi frutti, quando i coniugi Palacios non avranno altra scelta che mettere in vendita il loro caseificio per poter saldare il debito contratto.

Una Vita, trame: Genoveva ritorna in paese per vendicarsi

Il pubblico spagnolo della telenovela Una Vita, nelle puntate andate in onda lo scorso anno, ha assistito al decesso di Samuel Alday, che ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia della sua adorata moglie Genoveva.

Le anticipazioni dei prossimi episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che la Salmeron dopo essere rimasta vedova ritornerà nel quartiere iberico al fianco del banchiere Alfredo Bryce, che sarà disposto ad aiutarla a vendicarsi. Nello specifico, la diabolica donna avrà intenzione di far soffrire tutti coloro che non hanno mosso nessun dito quando lei e Samuel si trovavano in una terribile situazione, con la complicità del suo secondo marito.

La nuova darklady di Acacias 38 dimostrerà di essere senza scrupoli e disposta a tutto per attentare alla vita dei suoi nemici, iniziando a dare del filo da torcere alla famiglia Palacios. Per la precisione, la Salmeron chiederà ad Antonito di recarsi nella sua abitazione, con l’obiettivo di farlo cadere in rovina. Il primogenito di Ramon non sospettando affatto delle cattive intenzioni della vecchia conoscente, non declinerà l’invito.

La Salmeron e Ursula si alleano, Antonito sull’orlo della bancarotta

Tutto andrà come previsto, dato che Genoveva e il marito di Lolita, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, si scambieranno un bacio. Purtroppo, il fratello di Maria Luisa, pur avendo respinto la Salmeron, si farà ingannare dalla stessa, poiché accetterà di investire del denaro nella banca americana consigliata da Alfredo. Non appena farà ritorno a casa, Antonito litigherà con la moglie che sarà in disaccordo quando apprenderà della sua collaborazione con il Bryce. In seguito, Genoveva stringerà una pericolosa alleanza anche con Ursula, che intanto sarà spinta dal desiderio di riavere il pieno controllo di tutta la cittadina iberica.

Il marito della Casado invece si renderà conto di essere caduto in una tremenda trappola: Antonito verrà a conoscenza di essere in debito con Alfredo, avendo perso tutti i soldi che gli aveva dato. La situazione si farà abbastanza seria, al tal punto che il giovane Palacios dopo essere finito sull’orlo della bancarotta si vedrà costretto a disfarsi della bottega che gestisce con la consorte.