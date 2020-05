Si chiama Carlotta Antonelli l’attrice che impersona Nina Ruggero nella fiction di Rai 1 intitolata “Vivi e Lascia Vivere”. Lo sceneggiato, che va in onda da tre settimane ogni giovedì alle 21.30 sulla rete capofila della Rai, sta riscuotendo un grande successo. Carlotta Antonelli, in una intervista rilasciata a Tv Soap si è detta molto contenta per il grande successo della fiction, ma ha raccontato anche alcuni aneddoti sulla protagonista che interpreta. L’artista ha infatti confessato di essere rimasta entusiasta del suo personaggio fin dall’inizio, essendo Nina una ragazza dalle mille sfaccettature.

Nina Ruggero è la figlia del personaggio principale Laura (interpretata da Elena Sofia Ricci) che è una ragazza molto brava a scuola, ma che ha un piccolo segreto: ruba i vestiti, con la complicità di due sue amiche, nei grandi magazzini.

La parte oscura di Nina ha convinto l’attrice ad interpretare questo personaggio

Carlotta Antonelli ha definito Nina una “ragazza problematica che alimenta questa sua vita segreta per mancanze e bisogni”. Già perché sono proprio questi vuoti che portano la ragazza a riempirsi di oggetti (che sottrae in maniera illegale) e che in verità non le servono.

Lo fa solo per non affrontare la realtà. Nina, nelle prossime puntate di “Vivi e Lascia Vivere” vedremo che subirà un cambiamento: la ragazza infatti, riuscirà a sciogliere i nodi che la tormentano. Questo le consentirà di crescere e di maturare. Per questo Nina “riuscirà a riemergere ed a lasciarsi il passato alle spalle”. Carlotta Antonelli nell’intervista ha inoltre svelato che è stata proprio la “parte oscura” di Nina ad affascinarla così tanto da farle accettare subito questo ruolo così particolare.

L’attrice ha raccontato che, per interpretare al meglio il personaggio di Nin,a ha preso spunto dalla sua vita adolescenziale. “ Anch’io in passato ho raccontato alcune bugie, anche se a differenza di Nina non sono mai voluta essere una leader”, ha dichiarato la Antonelli.

La fiction parla della vita quotidiana

Nella fiction “Vivi e Lascia Vivere” si parla dei problemi che, quotidianamente, le famiglie italiane affrontano nelle loro case.

Si parla di problemi economici, dei problemi familiari con i propri mariti, ma anche con i propri figli. L’attrice Carlotta Antonelli spera che in questo periodo di emergenza nazionale, la fiction sia non solo d’aiuto (magari portando le persone anche ad una riflessione e di conseguenza ad rivalutazione delle cose) ma che faccia anche compagnia. La fiction “Vivi e lascia Vivere” andrà in onda per altre 3 settimane e verrà trasmessa ogni giovedì, su Rai 1, alle 21.30.