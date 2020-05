Nella celebre soap opera iberica 'Una vita' prodotta da Boomerang TV e RTVE, non mancano mai le sorprese. Negli episodi che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere di recente, sono stati celebrati i cinque anni di trasmissione con alcuni nuovi acquisti. A partire da venerdì 8 maggio 2020 ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio femminile, che non passerà di certo inosservato. Si tratta di un volto già conosciuto anche dagli italiani, ovvero dell’attrice Silvia Marty, ex protagonista della serie tv ‘Paso Adelante’.

L’ex interprete di Ingrid Munoz, con il suo arrivo, stravolgerà il quartiere a causa del suo forte carattere. Soledad (Silvia Marty) si rivelerà essere una donna matura: giungerà ad Acacias 38 per lavorare come domestica a casa di Marcos Bacigalupe.

Una Vita: l’attrice Silvia Marty si unisce al cast della soap

Le trame della fiction pomeridiana 'Una Vita' continuano ad essere movimentate e ricche di colpi di scena, anche grazie all’inserimento di nuovi personaggi. I fan spagnoli nelle puntate che saranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, assisteranno all’arrivo di un’altra new entry.

Ad aggiungersi al cast della soap, l’attrice Silvia Marty, famosa anche in Italia per aver recitato nella serie televisiva dedicata al ballo e alla recitazione intitolata ‘Paso Adelante’. L’arrivo della nuova protagonista nello sceneggiato scritto dall’autrice Aurora Guerra, però, è stato preceduto da quello di Marcos e della figlia Anabel, interpretati da Marcial Álvarez e Olga Haenke, che qualche settimana fa sono approdati in paese per dare una svolta alla loro vita.

Soledad arriva ad Acacias 38: si scontrerà con i servitori e con Anabel

L’ex interprete di Ingrid Munoz rivestirà il ruolo di Soledad, e verrà assunta come cameriera proprio al servizio di Anabel e Marcos. La nuova arrivata entrerà in scena precisamente nel capitolo numero 1.250, e si scontrerà immediatamente con la figlia del suo padrone che le dichiarerà guerra. Inoltre l’inserviente di Marcos non sarà vista di buon occhio dal resto dei servitori, poiché li sfiderà subito dopo averli conosciuti.

Tornando a parlare dell’attrice Silvia Marty, in Spagna è nota al pubblico anche per aver partecipato alle serie televisive “Perdonami Signore", "Bambini rubati" e "Amare è per sempre". I fan faranno in tempo a fare la conoscenza di Soledad, dal momento che attualmente gli autori dello sceneggiato si sono visti costretti ad interrompere le riprese a causa dell’emergenza legata al Covid-19. Infine gli ultimi spoiler rivelano che, nelle prossime settimane di programmazione, arriverà ad Acacias 38 anche la coppia di anziani Roberto (Mikel Larrañaga) e Sabina (Ana Goya) in compagnia del nipote Miguel (Pablo Carro).