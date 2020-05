Le trame delle puntate di Una vita, In onda dall'11 al 15 maggio su Canale 5, annunciano grandi colpi di scena che emozioneranno i fan del capolavoro di Aurora Guerra. Nel dettaglio, Lucia Alvarado prenderà le distanze da Telmo Martinez, nonostante i suoi sentimenti non siano cambiati. A tal proposito, quest'ultimo sospetterà che Mateo possa essere suo figlio. Intanto Lolita sarà preoccupata per gli affari alla latteria, mentre Antonito Palacios vorrà che suo padre Ramon reagisca alle continue vessazioni di Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita, spoiler dall'11 al 15 maggio: Donna Susana litiga con Lolita

Le anticipazioni della soap opera Una Vita, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio sul canale del Biscione, raccontano che Felipe umilierà Ramon davanti a tutti i vicini, tanto che Liberto dovrà intervenire per sedare gli animi dei due ex amici. Intanto Lolita avrà un'accesa discussione con Donna Susana: la Seler, infatti, chiederà alle amiche di non andare più a fare la spesa nel negozio di alimentari della Casado. Marcelina e Fabiana, invece, faranno la conoscenza di Cinta, mentre Samuel deciderà di dare una festa in casa sua dopo che le vicine avevano disertato quella organizzata da Genoveva.

Per questo motivo l'Alday racconterà agli abitanti del quartiere in che modo si è innamorato della Salmeron, tanto da invitarli a portarle massimo rispetto.

Antonito vuole che Ramon reagisca agli attacchi di Felipe

Gli spoiler di Una Vita rivelano che Lucia deciderà di prendere le distanze da Telmo, nonostante lo ami ancora profondamente. La donna, infatti, avrà paura che il suo dispotico marito si accorga della loro simpatia, tanto da diventare ancora più cattivo.

Genoveva, invece, riuscirà a conquistarsi il favore di Donna Susana e Rosina. Nel contempo Felipe continuerà ad assumere un comportamento ostile nei confronti di Ramon, tanto da metterlo in difficoltà nel quartiere. Bellita e Jose, invece, passeranno una notte in una pensione, dopo aver scoperto che nella loro abitazione è avvenuto il decesso della povera Celia. Allo stesso tempo il Palacios apparirà inerme davanti alle angherie da parte dell'Alvarez Hermoso, scatenando la rabbia di Antonito, che lo spronerà a reagire.

Bellita vede il fantasma di Celia, Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

Genoveva metterà il marito in difficoltà quando spedirà il ricavato di un prestigioso vaso a una sua amica francese. L'Alday, a questo punto, rimprovererà aspramente la consorte per averlo esposto a rischi inutili. Il boicottaggio di Donna Susana avrà i suoi frutti, tanto che Lolita si preoccuperà per le entrate alla latteria. Intanto Bellita e Jose Miguel decideranno di mettere in vendita l'appartamento e la Del Campo inizierà a vedere il fantasma di Celia da ogni parte. Per questo motivo i coniugi Dominguez cominceranno a pregare la Vergine dei Miracoli per proteggerli.

Telmo, invece, dialogherà con Mateo. In questa circostanza l'ex prete scoprirà che il bambino sta per compiere 10 anni, tanto da sospettare che possa essere suo figlio. L'uomo, a questo punto, porrà questo dubbio a Ursula, con la quale era rimasto in contatto dopo il suo addio ad Acacias 38, peccato che la Dicenta negherà con fermezza questa ipotesi.