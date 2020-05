Rai uno sembra aver puntato sulla fiction giusta, una media di sette milioni di telespettatori e un interesse sempre crescente puntata dopo puntata. 'Vivi e lascia vivere', in onda ogni giovedì in prima serata, sta strappando record di ascolti. Il regista Pappi Corsicato, in un'intervista a Fanpage, ha dichiarato di pensare ad una seconda stagione che inizialmente non era prevista.

Il successo sempre in crescita della fiction

'Vivi e lascia vivere' sta registrando ascolti stellari, complici una trama intricata e una caratterizzazione dei personaggi molto particolare. Come sostiene Pappi Corsicato ''la cosa interessante di questa serie, è che tutti i personaggi non sono come sembrano, e mano a mano si svelano per quello che sono, facendo entrare lo spettatore nel loro lato nascosto''.

Il regista, in particolare, fa riferimento ai personaggi di Laura e Toni, interpretati rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini che nel terzo episodio [VIDEO], andato in onda giovedì 7 maggio, sono apparsi molto vicini. Il successo quasi inaspettato sta portando il regista a pensare ad una seconda stagione della fiction: "In realtà, la serie non nasceva con il presupposto di un seguito, ma ho già un'idea di come potrebbe andare avanti''.

Il racconto su piani temporali diversi

Quello che contraddistingue particolarmente 'Vivi a lascia vivere' è il racconto della storia che si snoda su piani temporali diversi, passando dai flashback di Laura e Toni da giovani, o della stessa Laura quando scopre la doppia vita del marito.

Tutto ha una continuità con il presente che i personaggi stanno vivendo nella fiction, e su questo punto il regista fa qualche spoiler: "Nella seconda parte della serie, dalla quarta puntata in poi, ci saranno dei grandi sconvolgimenti che metteranno nuovamente tutto in discussione''.

Le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di 'Vivi e lascia vivere' andrà in onda il prossimo giovedì 14 maggio. Le anticipazioni rivelano una puntata all'insegna dei colpi di scena: Giada, che ha iniziato ad indagare sulla presunta morte del padre, andrà avanti arrivando a capire che la madre Laura ha mentito a tutti in questo periodo, e chiederà spiegazioni.

Quando tornerà a Napoli, dopo il viaggio a Tenerife per scoprire indizi sulla sorte del padre, non sarà da sola. Laura vivrà dei momenti di vero sconforto: abbandonata dai figli e dalle amiche, l'unico che troverà sempre vicino a lei è Toni. L'uomo, nel corso della quarta puntata, avrà un malore, e questo farà sì che Laura si avvicini ulteriormente a lui. Inoltre, Nina sembra essere sempre più interessata dal misterioso Andrea, e forse tra i due potrebbe nascere una storia d'amore.