Non si placano le polemiche intorno a Nicola Vivarelli, corteggiatore di 26 anni sceso per Gemma Galgani, la dama più famosa di Uomini e donne. Sono tante le persone che lo accusano di essere arrivato in trasmissione solamente perché alla ricerca di fama e notorietà. Come spesso accade a chi sceglie di partecipare a questi programmi televisivi, la vita privata è messa sotto la lente di ingrandimento dei seguaci. Stessa cosa è capitata anche al cavaliere della Galgani. I fan più accaniti del programma, e che forse non credono alla buonafede del ragazzo, hanno scovato su Facebook una foto di Nicola: qualche anno fa Sirius ha posato con lo storico opinionista Jack Vanore, nel noto locale Bussola, ma lo ha definito in un commento, cogli....

La risposta di Jack non è tardata ad arrivare. Ha detto che le offese di Nicola non lo toccano più di tanto e che, prima o poi, sarà proprio lui a fare la figura del cogli....

Jack Vanore su Nicola: ‘Vedo che con il tempo sta peggiorando’

Una volta scoperta la tanto discussa foto, i fan hanno subito avvisato l’opinionista che ha deciso di parlare tramite delle storie su Instagram. L’ex fidanzato dell’autrice del programma Raffaella Mennoia, in modo molto preciso e semplice non le ha di certo mandate a dire al Vivarelli.

‘Vi ringrazio, sapevo tutto. Questa cosa non mi tocca’, ha dichiarato e aggiunge: ‘Mi dispiace solo per un ragazzo di ventisei anni che vedo che con il tempo peggiora davvero’. È sul finire delle storie che Jack sgancia parole forti verso il comandante: ‘Mi fa anche simpatia, ma credo che la figura del cogli**e la farà proprio lui’. Insomma le polemiche intorno al discusso cavaliere non hanno intenzione di placarsi.

Jack, per il momento, non è stato ancora presente in nessuna puntata trasmessa di Uomini e Donne. Non sappiamo, però, se Maria De Filippi, per fare chiarire da vicino i due ragazzi, vorrà invitare Jack in trasmissione. Nel frattempo Nicola sta conoscendo Gemma, con cui dichiara di avere un bel feeling mentale e che la differenza di età non è un problema per loro due.

Nicola Vivarelli è gay? Spuntano nuovi post che aumentano il mistero

Nelle ultime ore sono numerose le persone che stanno accusando Nicola di aver usato dei termini omofobi verso gli omosessuali. Sotto ad un suo post Instagram, infatti, Sirius ha scritto di essere gay e subito dopo ha usato degli # molto particolari, come gay pride e finocch.... Come ha avuto modo di notare Bitchyf, però, non si è trattato di un singolo caso sporadico. Sotto lo scatto di un amico il corteggiatore di Gemma ha usato gli #omosessuale e #finocch.... Sono tanti quelli che credono che Nicola sia omosessuale e, dunque, non interessato a Gemma.

Al momento non è arrivata nessuna replica da parte del diretto interessato, che pare intenzionato in tutti i modi a portare avanti la sua conoscenza con la Galgani. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti su questo caso che sta appassionando tutto il pubblico di Uomini e Donne.