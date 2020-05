Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", ambientata in un lussuoso hotel situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in prima visione su Rete 4 dal 18 al 22 maggio, tutti i giorni a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto che Tim farà a Franzi, sui tentativi di Annabelle di evadere dell'istituto psichiatrico in cui è rinchiusa e sulle discussioni fra Jessica ed Henry.

Franzi rifiuta di cedere il terreno a Tim

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Tim rimarrà talmente sconvolto dalla confessione di Franzi da decidere di lasciare immediatamente Bichleim.

Più tardi, però, l'uomo cambierà idea e ideerà un piano per trarre vantaggio dalla situazione che si è venuta a creare al Furstenhof. Dopo aver tentato inutilmente di manipolare il dottor Borg, Annabelle deciderà di fare lo sciopero della fame per tentare di evadere dall'ospedale psichiatrico in cui è rinchiusa.

Henry inizierà a saltare le lezioni di ballo di Bela, spingendo Jessica a partecipare al concorso di ballo proprio con il Moser. Nel frattempo, Tim incontrerà Franzi e gli chiederà la cessione del terreno di sua zia in cambio del suo perdono. Paul intuirà che Lucy è la misteriosa benefattrice di Bichleim e glielo chiederà scoprendo il segreto della cognata. A quel punto, il giovane si congratulerà con lei e si offrirà di aiutarla a proseguire nelle donazioni di beneficenza.

Christoph consiglierà al dottor Borg di stare attento ad Annabelle

Delusa e contrariata dal ricatto di Tim, Franzi si rifiuterà di cedergli il terreno di sua zia, facendolo arrabbiare ancora di più. Nel frattempo, Jessica rimarrà molto delusa quando noterà la felicità di Henry nel sapere che sarà Bela a gareggiare con lei al concorso e non lui.

Dopo aver discusso con Tim, Franzi raggiungerà la zia ed insieme a lei deciderà di coltivare il loro frutteto con nuovi prodotti biologici per incrementarne la resa e salvare le loro terre dal fallimento.

Dopo alcuni giorni di digiuno, Annabelle abbandonerà l'idea di proseguire lo sciopero della fame per mettere in atto un nuovo piano per accattivarsi le simpatie del dottor Borg.

Poco più tardi, Christoph si recherà all'ospedale psichiatrico per parlare con il medico e chiedergli di non sottovalutare le capacità di persuasione della Sullivan. Sarà proprio in quell'occasione che il dottor Borg rivelerà a Christoph che Annabelle è tenuta quasi sempre sotto sedativi, senza sapere che in realtà la ragazza non sta assumendo nessuna pastiglia.