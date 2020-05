Il salto temporale di dieci anni avvenuto di recente negli episodi italiani della soap opera Una vita, presto segnerà la prima uscita di scena di uno storico personaggio. Dopo Trini e Celia su Canale 5 si assisterà anche al decesso di Samuel Alday (Juan Gareda), che perderà la vita per proteggere la moglie nel bel mezzo di una sparatoria. Il gioielliere morirà per mano di Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo), giunto ad Acacias 38 proprio per riavere al suo fianco l’ex amante Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Prima di congedarsi dalla sua dolce metà il figliastro di Ursula Dicenta farà in tempo a ribadirle di averla amata e si pentirà per tutti gli orrendi delitti di cui si è macchiato le mani.

Una Vita, spoiler: Samuel e Genoveva intenzionati a fuggire

Nelle puntate già trasmesse in Spagna e che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, si verificherà l’ennesima tragedia. Tutto avrà inizio quando Samuel e Genoveva scopriranno che il criminale Cristobal Cabrera ha scoperto che vivono ad Acacias 38.

L’Alday sapendo che il suo nuovo nemico è disposto a fare qualsiasi cosa per riavere tra le sue braccia sua moglie, arriverà a prendere una drastica decisione. Il gioielliere e la moglie saranno intenzionati a darsi alla fuga, ma purtroppo non avranno i soldi necessari per poter affrontare il viaggio. Dopo aver chiesto inutilmente aiuto ai conoscenti, il figliastro di Ursula commetterà una brutta azione.

In particolare l’uomo si introdurrà nella bottega di Lolita e si impossesserà dei soldi raccolti da Susana e Rosina per la ristrutturazione della chiesa di Acacias 38. L’ex rivale di Telmo per effettuare la rapina approfitterà del funerale di Eduardo Torralba, con la convinzione di non destare nessun sospetto. Sfortunatamente il piano dell’Alday verrà ostacolato da Susana che, dopo averlo sorpreso intento a rubare, avviserà subito i Palacios.

Rosina impedisce ai coniugi Alday di scappare, la Salmeron rimane vedova

A questo punto la Rubio, insieme al marito Liberto e all’avvocato Felipe, si presenterà nell’appartamento di Samuel e Genoveva per impedire ai due coniugi di fuggire dal paese. La madre di Leonor non avrà alcuna pietà nei confronti della coppia, nemmeno quando il gioielliere giustificherà l’orrendo gesto fatto facendo presente a tutti che lui e sua moglie sono in pericolo. La Salmeron e il marito non avranno altra scelta che scappare dall’uscita di servizio, ma agendo in tale maniera faranno i conti con l’ira di Jacinto e Agustina.

L’Alday non riuscendo a trovare nessuna soluzione darà fuoco ad una valigia e la getterà nel condominio di Acacias 38, scatenando un vero e proprio caos. Mentre tutti gli abitanti saranno nel panico totale poiché cercheranno di spegnere l’incendio, Samuel e Genoveva verranno affrontati da Cristobal e dagli scagnozzi del malvagio uomo. Quest’ultimo dopo essersi scagliato contro la Salmeron per averlo lasciato sparerà un colpo di pistola: ad avere la peggio sarà l’Alday che rimarrà ferito gravemente in pieno petto per aver protetto la sua amata facendole da scudo con il suo corpo. Genoveva quindi sfuggirà da morte certa soprattutto grazie all’intervento della guardia civile, invece Cristobal prima di andarsene via per non essere arrestato le prometterà di rifarsi vivo.

Per Samuel la situazione sarà critica, visto che dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale esalerà l’ultimo respiro tra le braccia della propria amata.

Carmen si sente in colpa, Genoveva vuole vendicarsi

Prima di morire però l’Alday dichiarerà nuovamente il suo amore alla consorte e le chiederà di scrivere una lettera di perdono a suo fratello Diego e a Blanca da parte sua per tutte le sofferenze che ha causato loro in passato. Inoltre il gioielliere esigerà che la Salmeron faccia dedicare una messa al suo defunto padre Jaime. Gli spoiler rivelano che Genoveva, dopo aver fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, rimetterà piede ad Acacias 38 e si rifiuterà di far sapere al commissario Aurelio Mendez per quale motivo Cristobal ha ucciso suo marito.

La Salmeron sarà abbastanza dura con tutti gli abitanti del quartiere tranne con Camino, visto che non consentirà a nessuno di prendere parte al funerale di Samuel. Oltre a Liberto, anche Carmen si sentirà in colpa per il decesso del suo ex padrone per non aver consentito a Genoveva di rifugiarsi in cantina. Infine quest’ultima farà capire di essere tornata ad Acacias 38 con delle cattive intenzioni, ovvero farla pagare a tutti gli abitanti per non aver sostenuto lei e il suo defunto sposo nel momento del bisogno.