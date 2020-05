Le vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38 continuano a intrattenere i telespettatori di Canale 5. Le trame delle puntate di Una vita, degli episodi in onda a breve su Canale 5, svelano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) apprenderà una brutta notizia: riceverà una chiamata alle armi che lo manderà in crisi. L'uomo farà di tutto pur di non partire per l'Africa, tanto da chiedere alla moglie Lolita Casado (Rebeca Alemany) di trasferirsi in America.

Una Vita: Antonito dovrà adempiere il servizio militare

Le anticipazioni della soap opera iberica rivelano che Antonito dovrà affrontare dei problemi nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5.

Il figlio di Ramon (Juanma Navas), infatti, riceverà una missiva da parte del comando, dove gli verrà ordinato di recuperare il servizio militare che non aveva svolto quando era giovane.

Tutto avrà inizio quando il vedovo di Trini (Anita Del Rey) sarà intenzionato a raccontare al Palacios e a Lolita di aver intrapreso una storia con la domestica Carmen (Maria Blanco). In quello stesso momento il fratello di Maria Luisa (Cristina Abad) scoprirà che i governanti hanno deciso di reclutare nell'esercito anche i benestanti, questo per far pensare ai ceti più poveri che non debbano essere solamente loro a rischiare la propria vita in guerra. Il giovane informerà subito il padre di questa eventualità e gli chiederà di mantenere il segreto con la moglie.

Antonito proverà a trovare qualcosa che gli impedisca di partire per il servizio militare. Il Palacios avviserà anche Emilio della possibilità di essere chiamato alle armi.

Il Palacios chiede a Lolita di lasciare Acacias 38: vuole trasferirsi in America

Gli ultimi spoiler di Una Vita anticipano che Ramon chiederà aiuto a Felipe e Liberto per trovare una soluzione al problema di Antonito.

Purtroppo il legale e il Seler non riusciranno a trovare una legge per escluderlo dall'adempimento del servizio militare. Per questo motivo il Palacios sarà costretto a raccontare tutta la verità a Lolita, che apparirà disperata davanti alla possibilità di stare lontana da lui per oltre tre anni. Inoltre sarà molto preoccupata per quello che potrebbe succedergli al fronte.

Per questo motivo il fratello di Maria Luisa proporrà alla Casado di scappare insieme in America, luogo in cui risiedono molti amici in grado di aiutarli a crearsi un futuro migliore. L'idea non verrà condivisa dalla moglie, in quanto avrà paura che Antonito possa essere accusato di alto tradimento. Come evolverà questa storyline? In attesa di scoprire nuovi aggiornamenti, si ricorda che Una vita va in onda da lunedì al venerdì alle 14:10 dopo Beautiful.