Nelle prossime settimane ad Acacias 38 si assisterà alla nascita di una nuova coppia. Le trame spagnole di Una vita, indicano che Ramon Palacios (Juanma Navas) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) si scambieranno il loro primo bacio d'amore dopo aver superato alcuni ostacoli. Un avvenimento, che accadrà nel corso della puntata evento numero 1000.

Una Vita: Ramon e Felipe fanno pace

Le anticipazioni spagnole della soap opera annunciano colpi di scena, che coinvolgeranno due amati personaggi.

Nel dettaglio, Ramon troverà il coraggio di raccontare cosa è davvero successo il giorno in cui ha perso la vita la sfortunata Celia.

Il padre di Antonito confesserà a Felipe che sua moglie aveva perso letteralmente la testa, tanto da credere che Milagros fosse sua figlia. L'uomo racconterà che la donna era deceduta nel tentativo di rapirgli la neonata dalle braccia. In questo modo, il Palacios dimostrerà di essere estraneo alla vicenda, tanto che l'Alvarez Hermoso si dovrà arrendere alla realtà dei fatti.

Inoltre, il suocero di Lolita organizzerà una messa in suffragio di Trini e Celia per compiere un passo in avanti nei confronti dell'avvocato. Sarà proprio in questo frangente, che i due uomini faranno finalmente la pace.

Carmen confessa a Fabiana di amare il padre di Antonito

Dagli spoiler di Una Vita, si evince che il padre di Antonito ringrazierà tutti i vicini e i familiari che lo avevano sostenuto durante tutti i dieci anni passati in galera.

Poi, abbraccerà calorosamente Felipe davanti a tutti i presenti intervenuti in chiesa.

La più colpita dalla scena sarà Carmen, la quale ammetterà di non aver mai sospettato della sua colpevolezza nella morte di Celia. A tal proposito, la domestica inizierà a provare un sentimento d'amore nei confronti di Ramon, tanto da confidarlo alla sua collega Fabiana.

La Sanjurjo cercherà di far capire al Palacios che non gli è del tutto indifferente in occasione di una delle passeggiate ai Giardini del Principe. Peccato che il nobile sia ancora attaccato ai ricordi della povera moglie Trini, deceduta a pochi giorni dal parto cesareo. Per questo motivo, la domestica deciderà di fare i bagagli e allontanarsi dal quartiere per non soffrire più.

Il Palacios impedisce alla Sanjurjo di lasciare Acacias 38, lei lo bacia

Carmen saluterà Genoveva per poi lasciare una lettera a Fabiana prima di congedarsi da Acacias 38. La donna inviterà l'amica a consegnarla nelle mani di Ramon una volta che si troverà lontana.

Ma la missiva arriverà al padre di Antonito, il quale capirà di amare la domestica dopo aver letto le sue parole piene d'amore. Per questo motivo, correrà subito dalla Sanjurjo per impedirle di fuggire via. In questo frangente, il Palacios la ringrazierà nuovamente per averlo sostenuto quando tutti gli abitanti gli avevano voltato le spalle. Poi, le confesserà di essere stato frenato a confessarle tutto il suo amore per il rispetto nei confronti di Trini.

Infine la domestica sorprenderà l'uomo con un delicato bacio sulle labbra, acconsentendo a tornare ad Acacias 38 insieme a lui.