Barbara De Santi, una delle dame del trono Over di Uomini e donne, programma condotto da Maria De Filippi, è finita di nuovo nel mirino dei social. Ricordiamo che, a causa dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto il nostro Paese, la dama non sta prendendo parte alle registrazioni delle nuove puntate in studio. I tanti fan della trasmissione, però, non l’hanno lasciata sola e continuano a seguirla, con molta partecipazione, anche sui social. Nelle scorse ore intorno a lei si è generato un vero e proprio caso mediatico. È stata accusata da parte di alcuni suoi follower di essere con uomo e di aver preso in giro la redazione del programma di Maria De Filippi.

La donna ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. ‘Sole da casa... #stoacasa #estate #ripartenza #barbaradesanti’. Queste sono le parole che la De Santi ha scritto sotto lo scatto pubblicato, non sapendo che, oltre a vari complimenti, avrebbe ricevuto molte critiche: ‘Sola con quello che ti ha fotografato’, ha dichiarato una follower.

Barbara De Santi criticata per uno scatto: ‘È un fotomontaggio’

Nel giro di poche ore su tutti i social è scoppiata la polemica. Molti follower, infatti, hanno pensato che la dama di Uomini e donne stesse trascorrendo questi mesi con un misterioso uomo che, pare, abbia proprio scattato la foto contestata. ‘È evidente che sia un fotomontaggio, la testa è troppo sproporzionata rispetto al resto’, ha continuato un’altra fan.

Barbara è intervenuta e ha stemperato ogni forma di polemica. La De Santi, infatti, ha sottolineato che si tratta di un semplice autoscatto e che, dunque, non c’è nessun uomo misterioso insieme a lei. Ha inoltre detto che non c’è nessun fotomontaggio e che quelle che appaiono nella foto altro non sono che le sue proporzioni fisiche.

Barbara De Santi su Gemma e Sirius

Barbara, in queste ore, è tornata anche a parlare della storica dama Gemma Galgani, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Come i fan del programma sanno, Gemma, nel corso di queste ultime puntate, sta iniziando una conoscenza con il giovane Sirius. La De Santi nelle scorse ore ha postato sul suo profilo Instagram il video della scenata di gelosia che Gemma ha fatto al giovane Nicola, a causa di una intesa con la romana Valentina.

Non è mancato un commento molto particolare: ‘Una dote che Nicola apprezza di Gemma è il self control. Ricordate?’. Molti fan hanno visto nelle parole di Barbara un attacco velato verso la torinese. Sin da subito, infatti, Barbara non aveva espresso un’opinione positiva su questa nuova coppia, in quanto la differenza di età, stando all’opinione della De Santi, potrebbe essere un serio problema. Resta da capire se Gemma, che sicuramente avrà modo di leggere queste parole essendo molto attiva sui social, vorrà rispondere a Barbara.