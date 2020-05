Maria De Filippi è finita negli ultimi giorni, suo malgrado, sotto il fuoco incrociato di buona parte del popolo dei social, che si è rivoltato contro la celebre conduttrice di Uomini e Donne, ipotizzando che il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, non abbia veramente l’intenzione di conoscere la dama, piuttosto vivere più di un momento di notorietà.

Tra i tanti che hanno criticato la conduttrice c’è anche Fabrizio Cilli, che lo scorso anno si presentò in studio per fare breccia nel cuore della Galgani, per poi essere allontanato qualche settimana dopo dal programma in seguito ad alcune rivelazioni clamorose sul suo conto.

Fabrizio Cilli e i dubbi su Nicola Vivarelli

In tanti ricorderanno che Cilli ha riservato un colpo basso sia alla Galgani che al dating show; infatti, emerse che il quarantenne era andato a Uomini e donne solo per motivi economici e non certo per corteggiare veramente Gemma, visto che Fabrizio era fidanzato da tempo. Fabrizio ritiene Nicola Vivarelli un impostore, da qui il lungo sfogo sui social, criticando apertamente sia Maria De Filippi che i due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In un post su Instagram Fabrizio si è domandato cosa può pensare Gianni Sperti e la redazione di Uomini e Donne di Nicola. Altro dubbio che ha manifestato il cavaliere è se lo staff di Maria De Filippi manderà anche al nuovo corteggiatore della Galgani dei bambini sul treno per registrare le conversazioni.

Lo sfogo di Cilli è proseguito con le parole per Giorgio Manetti - ex fiamma della Galgani - a cui dice di avere ragione. Cilli ha aggiunto che in realtà era stato chiamato per corteggiare un’altra dama, Giovanna, ma poi non seppe più nulla.

Cilli deluso da Maria De Filippi

Poi l’affondo finale in cui dice di essere stato cacciato perché fingeva, additato da tutti perché troppo giovane, ma le cose ora sembrano diverse, quasi ci fossero due pesi e due misure.

L’ex cavaliere ha poi concluso con delle parole amare nei confronti di Maria De Filippi, scrivendo: "Mi ha deluso".

Le parole di Cilli sembrano davvero una presa in giro per molti, considerato il fatto che proprio il cavaliere riuscì per settimane a mentire, manifestando un finto interesse per la dama torinese, che invece credeva alle sue parole e buone intenzioni.

Gli affezionati di Uomini e Donne ricorderanno infatti che grazie ad una segnalazione si scoprì che il quarantenne era interessato solo ad ottenere una maggiore visibilità quindi partecipare a reality come il Grande Fratello o anche approdare nel salotto televisivo più importante e storico d’Italia, cioè quello del Maurizio Costanzo Show.