Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli sono sicuramente i protagonisti di Uomini e donne più discussi dell'ultimo mese. La scelta della dama del Trono Over di frequentare un ragazzo che ha 44 anni in meno di lei, sta facendo parecchio scalpore soprattutto tra i telespettatori. Tra coloro che non credono a questa possibile nuova coppia, c'è anche Giorgio Manetti. L'ex fidanzato della torinese ha stroncato il legame con "Sirius" in un'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione.

Il parere di Manetti sul nuovo amore di Gemma a Uomini e Donne

Non è la prima volta che le riviste di Gossip contattano Giorgio Manetti per chiedergli di sbilanciarsi su quello che accade a Uomini e Donne da quando lui si è ritirato.

L'ultimo argomento che i giornalisti hanno voluto affrontare con il "Gabbiano", è la simpatia che è nata tra Gemma Galgani ed un ragazzo di appena 26 anni.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sulla conoscenza in corso tra la sua ex e Nicola Vivarelli, il toscano ha risposto: "All'età di Sirius io ascoltavo le donne più grandi, anche novantenni. Mi interessava la loro visione del mondo e imparare qualcosa da chi aveva vissuto più di me". In merito al flirt che sta nascendo tra la 70enne dama torinese e il 26enne ufficiale di Marina, l'ex cavaliere del Trono Over ha aggiunto: "Io non credo che lui possa essere attratto da lei. Pensa davvero di baciarla in modo profondo?".

Giorgio, dunque, si associa al pensiero di gran parte degli spettatori del dating-show: è piuttosto impensabile che un giovane bello e intelligente come Nicola possa davvero innamorarsi di una signora che ha l'età di sua nonna.

Il ricordo di Giorgio di Uomini e Donne

Spostando l'attenzione su colei che ha frequentato per circa otto mesi quando faceva parte del cast di Uomini e Donne Over, Manetti ha aggiunto: "Gemma non la riconosco. Io non avrei mai costruito una storia con la persona che vedo ora". Al magazine ufficiale della trasmissione, Giorgio ha ricordato le cose che gli piacevano della Galgani (la sua freschezza e il suo disincanto), qualità che oggi non ritrova affatto nella protagonista assoluta del dating-show di Canale 5.

Il "Gabbiano" ha anche ribadito che se la sua storia con la torinese è finita, è perché è stata lei a volerlo quell'ormai famoso 4 settembre 2014, quando decise di lasciare il compagno di punto in bianco perché non si era mai sentita dire "ti amo" da lui. Oggi, l'ex cavaliere è felice accanto a Caterina e convive con lei da qualche anno.

Gemma e Sirius al centro delle critiche a Uomini e Donne

In barba a chi non crede al loro reciproco interesse, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi alla luce del sole. Ogni settimana, infatti, Maria De Filippi manda in onda una romantica esterna che la dama e il giovane cavaliere fanno per conoscersi meglio: un picnic, una cena oppure un ballo senza toccarsi in stile "Titanic". I 44 anni di differenza che ci sono tra la protagonista del Trono Over e il bel "Sirius", sembrano essere un ostacolo per tutti ma non per loro, che ad oggi appaiono felici ed affiatati anche nei lenti a distanza che fanno in studio davanti alle telecamere.

Sono in molti, però, a chiedersi cosa accadrà tra i due quando verranno meno le regole di distanziamento sociale attualmente in vigore: il 26enne ufficiale di Marina proverà ad avvicinarsi anche fisicamente alla 70enne con la quale sta uscendo da più di un mese?

La curiosità dei telespettatori a riguardo è tanta, e probabilmente non sarà soddisfatta prima di settembre prossimo: il dating-show, infatti, dovrebbe andare in vacanza il 9 giugno e da quel giorno in avanti non si avranno più notizie certe sul privato di Gemma prima dell'inizio della nuova stagione televisiva.