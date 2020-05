Quando andrà in vacanza Uomini e donne? Inizialmente, prima dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, il dating-show avrebbe dovuto salutare il pubblico a fine maggio, come ogni anno. Visto lo stop di circa un mese, però, pare che i vertici Mediaset abbiano deciso di allungare la messa in onda del programma pomeridiano di Maria De Filippi fino a martedì 9 giugno.

News sul finale di stagione di Uomini e Donne

Non sarebbe più venerdì 5 giugno la data in cui Uomini e Donne va in vacanza: il giornalista Davide Maggio, infatti, nelle scorse ore ha informato i curiosi dell'allungamento di qualche giorno che avrebbe subito il format Mediaset.

Stando a quello che si legge sul web, infatti, il dating-show condotto da Maria De Filippi dovrebbe concludersi martedì 9 giugno, prolungando la sua attuale stagione di circa un paio di settimane rispetto a quanto previsto prima dell'emergenza sanitaria.

Pare che i vertici di rete abbiano chiesto alla redazione del programma pomeridiano di Canale 5 di registrare qualche puntata in più, in modo da poter fare compagnia ai telespettatori almeno fino alla seconda settimana del mese prossimo.

Solitamente, infatti, la trasmissione che permette a giovani e meno giovani di trovare l'anima gemella, iniziava le vacanze d'estate a fine maggio, per poi ritornare attorno alla metà di settembre con nuovi appuntamenti.

Considerando lo stop di circa un mese che c'è stato, U&D sarebbe pronto a restare in Tv ancora per un po' di tempo, per la gioia degli oltre 3 milioni di italiani che ogni giorno assistono con interesse alle vicissitudini amorose di tutto il cast.

Le parole della Mennoia sulla fine di Uomini e Donne

Proprio nel giorno in cui Davide Maggio rende pubblica la data in cui dovrebbe terminare l'attuale stagione di Uomini e Donne (martedì 9 giugno), esce in tutte le edicole un nuovo numero del magazine della trasmissione che contiene un'intervista esclusiva di Raffaella Mennoia.

L'autrice del dating-show, interpellata sul giorno in cui inizieranno le vacanze estive per lei e il resto della redazione, si è detta parecchio incerta: "Non posso ancora dire nulla. Non sappiamo se la stagione finirà dopo o in modo tradizionale".

La collaboratrice di Maria De Filippi, inoltre, non ha dato nessuna spiegazione sull'assenza nel cast della puntate attualmente in onda dei tre ragazzi che condividevano con Giovanna Abate il Trono Classico: Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro, infatti, sembra si siano perse le tracce su Canale 5.

Dopo Uomini e Donne la nuova edizione di Temptation Island

Se la stagione di Uomini e Donne attualmente in onda dovrebbe concludersi nella prima metà di giugno, è dalla seconda parte dello stesso mese che il pubblico potrebbe assistere alla nuova edizione di un altro programma Mediaset molto seguito.

Stiamo parlando di Temptation Island che, come dimostrano i palinsesti di Canale 5 dell'estate, al momento è collocato nella prima serata del giovedì, anche se si sa poco o nulla sul cast e sul meccanismo che la redazione metterà su per rispettare le regole di distanziamento sociale vigenti in Italia in questo delicato periodo.

Raffaella Mennoia, infatti, ha detto che i casting sono stati fatti e che sono state già scelte sia alcune coppie che i "tentatori", ma non c'è nessuna certezza sul periodo in cui il format sarà trasmesso in Tv.

"Da parte nostra c'è l'intenzione di farvi compagnia nei mesi estivi, ma stiamo aspettando di sapere quando il tutto sarà possibile", ha fatto sapere l'autrice nell'intervista che ha rilasciato di recente al magazine ufficiale di U&D.