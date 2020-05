Nonostante non nutra più alcun risentimento nei confronti dell'ex rivale Giovanna Abate, Giulia D'Urso, attualmente, ha preferito non esprimersi circa il percorso della nuova tronista. Giulia sta comunque seguendo l'esperienza di Giovanna a Uomini e donne. Le due ragazze hanno fatto pace e non sono più in guerra per conquistare il cuore di Giulio Raselli. Il tronista ha reso nota la sua scelta alcuni mesi fa, scegliendo alla fine proprio la D'Urso. I due adesso sono felici e convivono nella cittadina di Valenza, sita in Piemonte, luogo in cui Giulio ha sempre vissuto. Giovanna Abate ha continuato ad essere parte integrante del dating-show di Maria De Filippi, sedendo sul trono.

La coppia è stata ospite a Uomini e Donne all'interno di una puntata registrata prima dell'emergenza da Coronavirus. Sicuramente, l'atmosfera tra le due a quel tempo era abbastanza pesante. Ora, invece, Giulia e Giovanna non provano più antipatia tra loro. La ragazza ha sempre evitato di parlare di Giovanna in quanto tronista. Ciò ha stuzzicato la curiosità dei fan che hanno chiesto alla donna il motivo della sua riservatezza. Giulia ha risposto affermando che preferisce semplicemente evitare l'argomento, affinché i suoi commenti non vengano fraintesi, venendo ingiustamente considerata falsa o cattiva.

Giulia e il Raselli convivono a Valenza

Eppure, Giulia sembra restia a commentare il percorso di Giovanna in questo nuovo ruolo.

Il motivo? Nulla di particolarmente complesso: Giulia D'Urso preferisce il silenzio su questo argomento, ma non per ripicca nei confronti di Giovanna, bensì perché teme di essere fraintesa nel caso in cui esprimesse un suo commento, sia positivo che negativo.

Giulia ha fatto comprendere che sia già accaduto e che qualcuno abbia interpretato male le sue parole. In poche parole, la fidanzata del Raselli ha voluto scegliere il silenzio per evitare ulteriori attacchi immotivati e perché le sue affermazioni potrebbero essere motivo di fraintendimento.

Giulia ribadisce: 'Preferisco evitare'

Giulia D'Urso ha aggiunto che, nel caso in cui dicesse qualcosa di carino, verrebbe scambiata per una persona falsa, nel caso in cui dicesse qualcosa di negativo, verrebbe tacciata di invidia e cattiveria. La ragazza ha quindi specificato: "Preferisco evitare e parlare d'altro, come la faccio sbaglio". Al momento, nonostante la grande curiosità, i fan dovranno accontentarsi di sapere che Giulia sta seguendo il percorso di Giovanna, nulla di più.