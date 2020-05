Proseguono inesorabilmente le puntate de 'Il Segreto' (titolo originale Puente Viejo), la telenovela spagnola trasmessa su Canale 5 con protagonisti Alejandra Onieva, Lucia Caraballo e Laura Minguell. Le anticipazioni inerenti agli episodi che andranno in onda da lunedì 11 a sabato 16 maggio mettono in evidenza non pochi colpi di scena, che come ogni settimana, stupiranno i fedelissimi fan della soap opera. Fra le tante novità, le trame svelano la proposta di Isabel a Ignacio di allearsi contro i minatori in sciopero, gli incontri segreti di Marta con Adolfo, la caduta di Encarnation e di Manuela in un burrone e il tradimento di Matias.

Isabel chiede al Solozabal di allearsi contro i minatori

Isabel fa di tutto, affinché Tomas ed Adolfo non entrino nell'ala de La Havana dove tiene nascosta la Montenegro. Il De Los Locos continua a nutrire sospetti, il giovane confida a Marta di non sentirsi sentimentalmente legato a Rosa. Dolores desidera che il Comino minacci i proprietari del grande emporio che sta per aprire nel villaggio. A causa dei dissapori con Marcela, il Castaneda trova conforto nella Urrutia. Intanto la marchesina raggiunge la fabbrica per proporre ad Ignacio di allearsi contro gli operai della miniera in sciopero, ma l'uomo non accetta la proposta.

Nel momento in cui Matias e Tomas si stanno scontrando, la Del Molino riesce a interromperli. La Montenegro non riesce a spiegarsi il motivo per il quale l'Ulloa non si sia recato a Puente Viejo per cercarla. Francisca infatti continua a non capire che la marchesina le sta mentendo.

Isabel ordina ad Inigo di uccidere il Castaneda

Il Godoy chiede un favore a Tomas ed Adolfo: l'uomo vorrebbe che i due convincessero la marchesa a mettere la galleria al sicuro prima che possa verificarsi un incidente.

Isabel ordina al Maqueda di uccidere il Castaneda. Intanto Manuela cerca di distogliere Marta dall'incontrare il marchesino al posto della sorella Rosa. Inigo rifiuta la proposta di Isabel, ma cambia idea nel momento in cui quest'ultima gli ricorda la possibilità che l'uomo diventi un pericolo per il De Los Visos, il quale ama in segreto Marcela. Dolores fa di tutto per intralciare il proprietario del nuovo magazzino.

Intanto Isabel continua a mentire alla Montenegro alla quale chiede grosse somme di denaro. Manuela ed Encarnation si recano all'ufficio postale per avere notizie dell'Armero, durante il tragitto però finiscono dentro un profondo burrone. Manuela riesce ad uscire dalla buca, mentre in aiuto di Encarnation intervengono Jesus e gli uomini di Huertas. Adolfo ottiene il permesso della marchesina di fare dei cambiamenti nell'attività degli operai della miniera. Intanto Tiburcio chiede a Mauricio di convincere la Asenjo a porgere le sue scuse a Pedranza, ma Dolores non accetta.

Matias tradisce Marcela

Mentre il Solozabal cerca di fare pace con la figlia alla quale ha impedito di vedere il De Los Visos, Isabel scopre le lettere che Rosa ha inviato ad Adolfo. Inigo decide di non dar fuoco alla locanda quando vede Marcela in compagnia di Tomas, intuendo anche che Matias non si trova nel locale. Mentre il proprietario del nuovo super emporio decide di non inaugurare il magazzino, Tomas e Alfonso vengono a sapere che Isabel sta diventando proprietaria di alcuni terreni e pretendono immediatamente delle spiegazioni. Isabel fa degli acquisti per conto della Montenegro raccontando continue bugie, così quest'ultima si preoccupa quando viene a sapere da Antonita che l'Ulloa è tornato a Puente Viejo.

Intanto Matias tradisce la moglie con Alicia, mentre Carolina ricevendo una lettera dell'Armero crede che il giovane abbia bisogno di aiuto. Tuttavia, Marcela viene a sapere da Dolores che nel villaggio si stanno diffondendo pettegolezzi su una tresca fra il marito e la Urrutia.