Nel corso della puntata di venerdì 29 maggio Caterina Balivo ha salutato il pubblico di Vieni da me: il suo è stato un addio difficile, sofferto, ma necessario per lanciarsi in nuove esperienze, sulle quali al momento ci sono però poche indiscrezioni. Dopo due anni di conduzione al programma pomeridiano di Rai 1, la conduttrice lascia quello che lei ha definito "un porto sicuro" per lanciarsi in nuove sfide.

Caterina Balivo saluta Vieni da me

La puntata di ieri 29 maggio di Vieni da me si è aperta con una Caterina Balivo come sempre raggiante e con un abito bianco a pois, ma non è stata una puntata come le altre.

Quella di ieri infatti è stata la 350^ puntata e la conduttrice campana ha colto l'occasione per salutare definitivamente il pubblico che da due anni ha seguito la trasmissione di Rai 1.

Il discorso di addio di Caterina Balivo è iniziato con un ringraziamento nei confronti del pubblico che le è stata vicina in questi due anni di Vieni da me e che le ha regalato un successo dopo l'altro, ripagandola degli enormi sacrifici sia familiari che professionali che ha dovuto affrontare.

La decisione di cambiare e lasciare il programma pomeridiano di Rai 1 è maturata proprio in questi tempi difficili per tutti, in cui la conduttrice ha riscoperto l'importanza e la bellezza delle piccole cose. Come lei stessa ha affermato in diretta: "ha trovato il coraggio di lasciare un porto sicuro come quello di Vieni da me per lanciarsi in nuovi progetti ed esperienze, al fine di entrare sempre più e meglio nelle case degli italiani".

Secondo alcune indiscrezioni Caterina Balivo potrebbe passare nella prossima stagione televisiva alla conduzione di un programma domenicale.

Il post di Caterina Balivo su Instagram

Caterina Balivo ha poi voluto salutare i suoi fan anche su Instagram, con un post che riprende il suo saluto in diretta a "Vieni da me": ad accompagnare il video c'è una frase famosa di Cristoforo Colombo che recita "Per navigare l’oceano bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva".

Aggiungendo: "Grazie a tutti, vi voglio bene".

Ed è così che Caterina Balivo lascia la riva sicura di Vieni da me per lanciarsi, probabilmente, alla conduzione di un programma differente e in una diversa fascia oraria.

Con l'addio a Vieni da me, Caterina Balivo interrompe così la sua esperienza di 15 anni nei format televisivi in onda nella fascia pomeridiana post pranzo: la sua carriera è iniziata con Festa italiana, passando per Pomeriggio sul due e poi Detto Fatto.

Quest'ultimo le aveva regalato tantissime soddisfazioni, prima di lasciare il timone all'altrettanto brava Bianca Guaccero, due anni fa quando era passata alla conduzione di Vieni da me che.