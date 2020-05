Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con Vivi e lascia vivere, la Serie TV che vede come protagonisti gli attori Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Giovedì 28 maggio 2020 andrà in onda la sesta ed ultima puntata, che si prospetta decisamente ricca di colpi di scena.

Nel dettaglio, Laura Ruggero si troverà a dover affrontare delle pericolose minacce. Toni, invece, metterà a rischio la propria libertà per recarsi in ospedale a trovare Giovanni. I due episodi che i telespettatori avranno modo di vedere dalle ore 21:25 saranno intitolati, rispettivamente, 'La minaccia' e 'L'addio'.

Spoiler puntata del 28 maggio: Toni si reca in ospedale

Gli spoiler della sesta puntata di "Vivi e lascia vivere" svelano che nell'undicesimo episodio, dal titolo 'La minaccia', i membri della famiglia Ruggero si recheranno in ospedale dopo l'incidente del giovane Giovanni. Infatti, quest'ultimo alla fine della quinta puntata è stato investito da un'auto.

Intanto, Toni continuerà a rimanere nascosto, visto che la polizia lo ritiene colpevole di un assassinio. Nonostante ciò, non appena verrà a sapere delle brutte condizioni di salute di Giovanni, Toni sceglierà di mettere a repentaglio la sua libertà pur di andare in ospedale a trovarlo. Renato, invece, sceglierà di lasciare per l'ennesima volta tutta la sua famiglia.

Laura, oltre alla preoccupazione per lo stato di salute di Giovanni, si troverà a dover affrontare un nuovo problema: infatti qualcuno proverà a minacciarla quindi la Ruggero comincerà ad avere seriamente paura per sé e per la sua famiglia.

L'attività lavorativa di Laura ha dei problemi

Nel dodicesimo episodio, dal titolo 'L'addio', i telespettatori avranno modo di vedere che Laura e le sue amiche e colleghe correranno il rischio di perdere anche la loro attività lavorativa.

Questo lavoro ha dato a ognuna di loro una nuova opportunità nella vita e una rinascita personale fatta di forza e di coraggio. Per questo motivo, saranno più che determinate a non rinunciare alla loro attività. Malgrado ciò, Laura non mostrerà la stessa grinta delle amiche: infatti la Ruggero sceglierà di non battersi per paura di mettere in serio pericolo la sua vita e quella dei suoi figli.

In attesa della messa in onda su Rai 1 della sesta e ultima puntata di "Vivi e lascia vivere", è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, collegandosi alla piattaforma web RaiPlay.it.