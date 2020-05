Giovedì 21 maggio va in onda, su Rai 1, la quinta puntata della fiction "Vivi e lascia vivere". Grandissimo il successo per la Serie TV diretta da Pappi Corsicato che, anche nella quarta puntata trasmessa il 14 maggio, ha registrato ascolti record con una media di 6.572.000 spettatori e uno share del 24,5%. Secondo le Anticipazioni Tv, nel nono e decimo episodio non mancheranno i colpi di scena, con Toni Romano (Massimo Ghini) che sarà accusato di omicidio. Inoltre, Giovanni Ruggero sarà sempre più confuso sui suoi sentimenti e sarà investito, con le sue condizione di salute che saranno disperate.

La trama del nono episodio: Giada non invita sua madre alla laurea

Il 21 maggio sarà trasmessa su Rai 1 la penultima puntata di "Vivi e lascia vivere". Nel nono episodio, dal titolo "La verità", vedremo come i problemi scaturiti dal ritorno di Renato non saranno stati risolti. Quest'ultimo era rientrato nella città campana dopo che Giada aveva scoperto che, in realtà, lui non era morto. Questo aveva determinato la reazione furiosa dei tre figli che avevano lasciato la casa in cui abitavano con la madre. Laura cercherà di ricostruire un dialogo con i propri figli, ma ogni tentativo di riavvicinamento risulterà vano. Giada, in aperto contrasto con la madre, addirittura le chiederà di non presentarsi alla sua laurea.

La donna sembrerà acconsentire alla richiesta della figlia ma, come sarà possibile vedere attraverso i trailer su Rai 1, si recherà comunque all'università e assisterà alla discussione della tesi. Intanto, la giovane donna deciderà di tornare con Luciano. Nel frattempo, un mistero aleggerà attorno alla figura di Toni.

L'uomo, che è stato fino ad ora l'unico a rimanere vicino alla Ruggero, comunicherà a quest'ultima che dovrà sparire per un periodo.

Anticipazioni del decimo episodio: Toni è accusato di un delitto

Nel decimo episodio, dal titolo "La separazione", Toni Romano verrà accusato di omicidio. Tutto questo metterà in pericolo quello che ruoterà attorno all'uomo e avrà delle ricadute negative anche sull'attività di Laura.

Renato, invece, cercherà di risolvere i problemi economici ricorrendo al gioco d'azzardo. L'uomo riuscirà a vincere un'importante somma in denaro, ma non basterà per appianare tutti i debiti. Nel frattempo, vedremo come Giovanni si metterà nei guai e sarà investito.

Secondo le anteprime della prossima settimana, tutta la famiglia Ruggero sarà preoccupata per le condizioni di salute di Giovanni. Toni Romano, che si troverà nel suo nascondiglio, quando verrà a sapere delle condizioni del ragazzo farà di tutto per rivederlo. Intanto, mentre Renato tornerà a Tenerife, Laura sarà ricattata e avrà molto paura per lei e i suoi figli. Per chi non potrà seguire la penultima puntata di "Vivi e lascia vivere", ricordiamo che sarà possibile rivedere la replica su su Raiplay, la piattaforma online gratuita della rete Rai.