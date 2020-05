Yari Carrisi sta attualmente trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco assieme alla madre Romina Power. La cantante è rimasta bloccata in Italia a causa della quarantena e finora è stata impossibilitata a tornare in California. Anche se vivono assieme, i due non rinunciano ai propri spazi, anzi, questo periodo è stata un'occasione per trascorrere un po' di tempo insieme e rafforzare il loro legame madre-figlio. Sui social, Yari è seguito da 36mila follower e in molti hanno notato lo strano cambiamento sul suo profilo Instagram. Il 47enne ha, infatti, cambiato il suo cognome da Carrisi a Power, in segno di protesta nei confronti di una persona e di un "posto" non meglio identificati.

Yari Carrisi cambia cognome, ma solo su Instagram

Questo gesto da parte del 47enne ha incuriosito i suoi follower. In realtà, la scelta non è proprio recente, ma l'argomento è tornato ad essere discusso nelle ultime ore da portali come YouMovies.it. Come si legge, invece, dal sito DonneMagazine.it, il gesto di Yari potrebbe essere letto come un motivo di protesta.

Qui di seguito è possibile notare il cambiamento del profilo in "Yari Power".

Nessun affronto ad Albano

Quello che è stato erroneamente letto come un affronto a suo padre Albano, in realtà, il cambio di cognome di Yari Carrisi su Instagram è un simbolico atto di protesta, che trova il cosiddetto Leone di Cellino del tutto d'accordo.

Sempre da Donne Magazine è possibile leggere come Cellino San Marco, un tempo descritto come un "paradiso", sia ora un "inferno". Yari Carrisi, da quel poco che si sa, avrebbe problemi di inquinamento acustico proveniente da un non meglio specificato luogo.

Yari Carrisi ha dichiarato di aver chiesto a chi di dovere di abbassare il volume, ma questa persona (non è dato sapere chi) avrebbe risposto al figlio di Albano e Romina di tornarsene in India "finché non chiudo il locale a settembre". Un altro elemento misterioso è che Yari abbia accusato questo "posto" di aver rubato il cognome suo e di suo padre e proprio per questo, i due avrebbero smesso di usarlo. Una questione misteriosa, chiara solamente a Yari, papà Albano e ai diretti interessati.

Intanto il nome "Yari Power" sul profilo Instagram del 47enne permane. L'importante è che i rapporti tra padre e figlio siano rimasti cordiali.