La nuova soap turca DayDreamer - Le ali del sogno ha debuttato mercoledì 10 giugno su Canale 5 e ha subito riscosso un discreto successo. Distribuita in prima visione assoluta anche in Italia, la produzione Gold Film va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 14:45. La soap narra la love story tra la simpatica Sanem Aydin e il fascinoso Can Divit, ma è anche un mix di intrighi, inganni ma anche di tante emozioni e gag divertenti. Gli spoiler delle puntate che saranno trasmesse nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio rivelano che Sanem farà finta di essere fidanzata con Can per aiutarlo a portare a termine il grosso affare con il noto imprenditore Fabbri.

Nel frattempo Aylin rovinerà la carriera del fotografo, mentre Emre inizierà a sospettare sia lei la responsabile dei problemi del fratello.

Spoiler DayDreamer dal 29 giugno al 3 luglio: Aylin accusa Can del reato di plagio

DayDreamer - Le ali del sogno continuerà a stupire il pubblico italiano anche nelle puntate in onda la prossima settimana. Negli appuntamenti giornalieri da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, infatti, non mancheranno per gli appassionati della soap tante avventure. Gli spoiler rivelano che Sanem farà il possibile per aiutare l'agenzia a firmare la collaborazione con il ricco imprenditore Fabbri. Nello specifico, la ragazza fingerà di essere la fidanzata di Can Divit. Intanto, la malvagia Aylin Yuksel architetterà uno stratagemma con cui rovinare la carriera del fotografo.

Dopo aver sottratto le foto dal cellulare di Emre, la donna con un escamotage riuscirà ad accusare Can di plagio. Quest'ultimo, come conseguenza dell'accusa mossa da Aylin, subirà un'indagine da parte della commissione disciplinare alla fine della quale verrà radiato dall'associazione fotografi. Emre si insospettirà e arriverà alla conclusione che dietro le sventure del fratello ci sia la responsabilità della fidanzata.

Puntate di DayDreamer al 3 luglio: Ayhan e CeyCey cercano chi ha rubato le foto di Can

Stando agli spoiler relativi alle puntate della soap turca DayDreamer in onda dal 29 giugno al 3 luglio, Can Divit pagherà molto caro le accuse di plagio. Il giovane, infatti, verrà sospeso dall'associazione fotografi e Sanem correrà da lui a comunicargli la cattiva notizia.

Nel frattempo Ayhan e CeyCey saranno impegnati nella ricerca della misteriosa persona che ha gettato fango sulla reputazione di Can. Intanto Emre, dopo aver realizzato che Aylin è la responsabile di ciò che è accaduto al fratello, riuscirà a bloccare i due improvvisati detective proprio quando avranno rintracciato la reale responsabile e saranno sul punto di incontrarla.