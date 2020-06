Irama vince Amici Speciali, lo spin off del talent show nel segno della beneficenza, e incassa standing ovation e consensi social per il commovente discorso in memoria di George Floyd. Per l’artista brianzolo si tratta di un ritorno in grande stile nello studio che l’aveva lanciato nel 2018 con il trionfo nella versione tradizionale del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Per il cantante è stata anche l’occasione per presentare il nuovo singolo Mediterraneo che ha subito conquistato gli apprezzamenti della critica musicale.

Nell’ultimo atto di Amici speciali Irama ha superato Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor nel 2013, al termine di un equilibrato duello finale (52% delle preferenze al televoto).

Alla fine il ventiquattrenne ha ringraziato il pubblico ed ha voluto condividere la vittoria con il ‘rivale’ di serata con un abbraccio virtuale in rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria.

Amici Speciali, Irama supera Michele Bravi in finale tra gag ed emozionanti annunci

Tra emozionanti annunci, gag ed avvincenti sfide si è concluso Amici Speciali. L’obiettivo principale dello spin off del talent show era quello di donare alla Protezione Civile dispositivi di protezione ed altri supporti necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria. Subito dopo l’esibizione di J Ax, ospite della quarta e ultima puntata del programma televisivo di Canale 5, il primo colpo di scena con Maria De Filippi che ha donato un orsacchiotto d’oro a Stash, frontman dei The Kolors, ed ha annunciato che presto diventerà papà.

La gara poi è entrata nel vivo con il duello tra i ballerini Alessio Gaudino e Umberto Gaudino che si è concluso con la vittoria del ventisettenne di Desenzano del Garda. Non sono mancati momenti esilaranti con Maria De Filippi protagonista di un nuovo divertente sketch con Sabrina Ferilli durante il quale è intervenuto in diretta telefonica Carlo Conti.

Il cantante brianzolo ricorda Floyd: 'Non sono un vigliacco come te e non gli schiaccio la testa'

Nella fase successiva è entrato in scena Michele Bravi che si è assicurato la finale superando Alessio Gaudino. L’ultima sfida di Amici Speciali è stata caratterizzata dal commovente discorso di Irama in memoria di George Floyd, il cittadino afroamericano deceduto a Minneapolis dopo essere stato arrestato.

“Non riesco a respirare, non me ne sono mai accorto. Non ce ne accorgiamo nemmeno mentre lo facciamo come quando sei nel letto con lei ed inizi a fare l’amore” - ha esordito l’artista che poi, accompagnato da un sottofondo musicale, ha espresso il suo pensiero su quanto sta accadendo negli Stati Uniti.

“Chi decide chi deve respirare? Non basta respirare per essere uomini. Non sono un vigliacco come te e non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse un nero” - ricordando che Floyd ha pronunciato la parola mamma prima di esalare l’ultimo respiro. Irama ha incassato gli applausi della giuria, che si è alzata in piedi, e gli elogi di Maria De Filippi prima del verdetto finale che ha decretato il suo trionfo ad Amici speciali.