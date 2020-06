Assente dai palinsesti di Canale 5 dallo scorso 28 gennaio, New Amsterdam si appresta a tornare a partire da giovedì 4 giugno. Per l'occasione la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà infatti un triplo episodio che seguirà le vicende di Max Goodwin ed Helen Sharpe alle prese con una pericolosissima rivolta in ospedale.

I tre episodi, intitolati rispettivamente, "Codice Argento", "Nascosto dietro il mio sorriso" e "14 anni 2 mesi 8 giorni" tireranno le fila dell'intricata trama proposta prima del finale invernale e introdurranno nuove storyline che concluderanno la seconda stagione del telefilm ideato da David Shulner.

Trama New Amsterdam su Canale 5: Lauren Bloom scopre la verità su Zach Ligon

Il primo dei tre episodi di New Amsterdam previsti per giovedì 4 giugno, si focalizzerà sulla rivolta scatenata da alcune detenute di Rikers. Le donne, trasportate al New Amsterdam General Hospital approfitteranno infatti dell'occasione per tentare un'evasione. Sarà a quel punto che Max Goodwin e Helen Sharpe interverranno per mettere in salvo l'intero reparto mettendo, di fatto, a rischio la loro incolumità. Nel frattempo, l'emergenza costringerà Iggy Frome ed il marito a discutere animatamente sulle ultime decisioni prese dallo psichiatra. Lauren Bloom, invece, sarà ancora costretta a combattere con il suo dolore cronico alla gamba.

L'impossibilità di assumere antidolorifici a causa della sua dipendenza costringerà infatti la dottoressa a compiere uno sforzo in più pur di resistere alle tentazioni. La situazione, infine, arriverà a un punto di rottura quando Zach Ligon confesserà alla donna di aver sottratto alcuni medicinali e di esser ricaduto nel tunnel della dipendenza.

New Amsterdam, anticipazioni 2x11: Max Goodwin incontra Alice

Il secondo episodio previsto per il 4 giugno su Canale 5 sarà, invece, teatro di un inaspettato incontro per Max Goodwin. Durante una visita di controllo per la piccola Luna, il protagonista di New Amsterdam conoscerà infatti Alice ossia una giovane mamma che dimostrerà fin da subito di avere molti aspetti in comune con il direttore del New Amsterdam General Hospital.

Floyd Reynolds, invece, sarà ancora indeciso sulla scelta di trasferirsi a San Francisco da Eve. Il cardiochirurgo, tuttavia, troverà finalmente il coraggio di confessare al suo capo le sue perplessità.

Spoiler New Amsterdam 2x12: Helen Sharpe prende una decisione inaspettata

Nell'ultimo episodio del 4 giugno, ossia il dodicesimo della seconda stagione, la dottoressa Helen Sharpe prenderà un'inaspettata decisione che potrebbe influire sulla sua carriera. Mentre il dottor Kapoor rivivrà, tramite alcuni flashback, il rapporto lavorativo che lo lega ad un paziente rimasto in coma per ben 14 anni, Lauren Bloom avrà modo di dimostrare tutto il suo valore quando i computer dell'ospedale andranno in tilt.

Max Goodwyn e Floyd Reynolds avranno infine modo di occuparsi di un giovane paziente trasportato al New Amsterdam a causa dell'uso prolungato di sigaretta elettronica.