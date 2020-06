È ufficiale: Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane sono una delle coppie di Temptation Island 2020. Da giorni si vocifera di una possibile partecipazione della coppia al reality estivo di Canale 5 e adesso è arrivata la conferma con il promo mandato in onda da Canale 5. Il video di presentazione dice già molto dei due fidanzati che si erano fatti conoscere durante la partecipazione di Antonella al Grande Fratello Vip 4. La showgirl è apparsa già molto divertita all'idea di vedere la reazione del suo fidanzato quando sarà circondata dai prestanti tentatori.

Antonella e Pietro nel cast del reality di Canale 5

Non ci sono più dubbi sul fatto che Antonella Elia e il suo fidanzato saranno protagonisti nelle puntate di Temptation Island 2020. ''Mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini'', ha affermato la spumeggiante showgirl durante il video di presentazione andato in onda durante il pomeriggio di ieri, venerdì 19 giugno, su Canale 5. La coppia sta insieme da un anno e tre mesi, ma i due hanno dato modo di parlare della loro relazione in un altro reality, il GF Vip. Infatti, in quella occasione, Antonella ha partecipato come concorrente: tra una lite e l'altra con gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia, la donna ha scoperto di un'uscita di Pietro con una sua ex, Fiore Argento.

Dopo varie discussioni, Antonella Elia ha creduto alla versione del suo uomo, con il quale si è scambiata baci appassionati davanti alle telecamere. I due, però, hanno ancora voglia di mettersi in gioco davanti a tutti e con una fattore di disturbo non indifferente: la presenza di tentatori e tentatrici che non perderanno occasione per ostacolare la coppia.

Delle Piane: 'Ho una gelosia fisica'

''Sono un uomo del sud, ho una gelosia fisica, non deve farsi toccare una mano e neanche un piede, è meglio. Evitiamo'', ha replicato nella videoclip di presentazione a Temptation Island, Pietro. L'uomo quindi ha voluto mettere in chiaro la sua situazione sin da subito.

La partecipazione dei due è molto attesa dal pubblico ma anche da alcuni ex inquilini del Gf Vip, i quali hanno immediatamente commentato il post che annunciava la presenza nel cast di Antonella e Delle Piane postato sulla pagina Instagram del reality.

Adriana Volpe, la quale nella casa aveva avuto l'arduo compito di annunciare ad Antonella che il suo fidanzato si era visto con la ex, ha affermato che di certo il pubblico ne vedrà delle belle. Non è mancato il commento di Serena Enardu, la quale conosce benissimo le dinamiche del gioco avendo partecipato con il suo ex Pago. La sarda ha postato l'emoticon che rappresenta una coppia innamorata, ma Antonella e Pietro resisteranno a tutto ciò che accadrà nei rispettivi villaggi?

La risposta a partire dal 7 luglio, quando Temptation Island prenderà il via.