Le anticipazioni della nota soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in America si assisterà alla rottura definitiva della storia d'amore tra Brooke Logan e Ridge Forrester, interpretati rispettivamente dall'attrice Katherine Kelly Lang e l'attore Thorsten Kaye. La famosa coppia, dopo aver affrontato ben otto matrimoni, vivrà dei brutti momenti che porteranno a una crisi irreversibile. Successivamente Brooke andrà a confidarsi con Bill Spencer e in un momento di debolezza i due si baceranno. In Italia Beautiful ha debuttato nel giugno 1990 e ad oggi festeggia 30 anni di messa in onda.

Shauna vuole conquistare Ridge

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda in America, Brooke e Ridge attraverseranno all'improvviso una profonda crisi matrimoniale, che sarà notata subito da Shauna Fulton. Quest'ultima ormai da tempo ha messo gli occhi sullo stilista e approfitterà subito della situazione, la donna farà di tutto pur di attirare l'attenzione di Ridge e conquistare una volta per tutte il suo cuore. Nel frattempo la Logan sarà assai scossa e angosciata, a causa dei conflitti nati con suo marito e andrà a confidarsi con Bill Spencer. Durante il confronto Brooke e Bill si abbracceranno e subito dopo si baceranno appassionatamente. Più tardi i due decideranno di tenere nascosto il loro segreto per evitare ulteriori problemi, ma saranno ignari di essere spiati da Shauna.

Shauna spia Brooke

Shauna spierà Brooke durante la sua chiacchierata con Bill Spencer e sarà presente durante il bacio tra i due, così la donna deciderà di riprendere la scena scottante. Inizialmente la Fulton non saprà cosa fare con il video del bacio tra Brooke e Bill, pertanto deciderà di parlarne con la sua amica Quinn.

Quest'ultima ha da sempre odiato Brooke, poiché la Logan l'ha sempre umiliata davanti a suo marito Eric Forrester e non l'ha mai accettata in famiglia, così non perderà occasione per rovinarle la vita. Quinn consiglierà a Shauna di usare il video contro Brooke e deciderà di aiutarla a organizzare un diabolico piano.

Ridge e Shauna si baciano

Quinn pianificherà un terribile piano ai danni di Brooke e durante una riunione della famiglia Forrester proietterà il video nel quale la Logan e Bill si baciano. Durante la proiezione del video tutti rimarranno notevolmente meravigliati, soprattutto Brooke e Ridge. Quest'ultimo verrà umiliato davanti a tutti i suoi cari e avrà una reazione inaspettata e assai violenta. Lo stilista aggredirà Bill Spencer con un pugno e poi dirà a sua moglie che tra loro è finita per sempre. Successivamente Ridge sarà assai sconvolto per l'accaduto e non riuscirà a perdonare il bacio tra Brooke e lo Spencer, così vorrà subito voltare pagina e deciderà di frequentare Shauna, che sarà parecchio felice per la decisione dell'uomo.

In seguito Ridge e Shauna andranno in vacanza a Las Vegas, poi durante un momento d'intimità i due si baceranno con passione e si lasceranno andare definitivamente. Frattanto Brooke scoprirà che tra suo marito e la Fulton c'è una speciale sintonia e che tra i due sta nascendo qualcosa di profondo, così scoppierà a piangere. La Logan si renderà conto di non avere più molte chance e sarà ormai convinta che Ridge non le darà mai un'altra possibilità.