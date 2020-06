I colpi di scena nella Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno continueranno ad essere tanti. Nonostante lo sceneggiato sia alle battute iniziali sulla rete ammiraglia Mediaset, sul web cominciano già a circolare gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle ultime puntate.

I protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) avranno un brutto incidente e ad avere la peggio sarà il fotografo. Il primogenito di Aziz, a causa delle gravissime ferite riportate, entrerà in coma e quando riaprirà finalmente gli occhi la sua mente rimuoverà i suoi ultimi due anni di vita compresa la storia d’amore con l’aspirante scrittrice.

Gli spoiler turchi rivelano che la sorella di Leyla, dopo aver fatto di tutto per far tornare la memoria all'amato, deciderà di lasciarlo.

DayDreamer, spoiler turchi: Can perde la memoria

Dalla Turchia arrivano sorprendenti anticipazioni sui futuri episodi della soap in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane. Tutto avrà inizio quando Sanem e Can decideranno di partire per un viaggio in giro per il mondo. Ad ostacolarli questa volta saranno i genitori dell’aspirante scrittrice. Nonostante ciò Aydin, sempre più innamorata del primogenito di Aziz, rimarrà ferma nella decisione presa visto che non desisterà dal suo intento per nessun motivo.

Proprio quando saranno in procinto di lasciare Istanbul, la sorella di Leyla e il fotografo avranno un incidente stradale.

Le conseguenze saranno terribili visto che Can, oltre ad entrare in coma, perderà la memoria mentre Sanem rimedierà soltanto un taglio sulla tempia.

Sanem intenta a partire, il primogenito di Aziz si rende conto di essere innamorato

Il fratello di Emre, a causa di un grave trauma cranico, non avrà nessun ricordo di ciò che ha fatto negli ultimi due anni dato che non saprà nemmeno di aver intrapreso una relazione con Sanem.

Inizialmente quest’ultima farà sentire tutta la sua vicinanza a Can rimanendo sempre al suo capezzale con la convinzione che grazie al loro amore riusciranno a superare anche questo ostacolo.

Il figlio maggiore del Divit farà entrare in crisi Aydin quando verrà dimesso dall’ospedale poiché la sua memoria sarà ferma alla festa del 40esimo anniversario dell’azienda di famiglia.

Dopo non essere riuscita a far ricordare a Can i momenti vissuti insieme, la sorella di Leyla si vedrà costretta a prendere una drastica decisione. La giovane vorrà mettere fine alla sua storia d’amore con il primogenito di Aziz, per dare una svolta alla sua vita. Non appena Sanem sarà intenta ad andarsene via ci sarà un momento emozionante poiché il fratello di Emre si renderà conto di amarla. Per terminare Can e l’aspirante scrittrice, dopo essersi ricongiunti, decideranno di fare il viaggio rimandato per via dell'incidente.