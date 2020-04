Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi. Da quanto riportano le anticipazioni provenienti dagli Usa infatti, Emma Barber, la nipote di Justin, perderà la vita in un incidente stradale causato da Thomas. Il Forrester infatti riuscirà, in questo modo, ad impedire alla ragazza di svelare la verità sulla piccola Beth a Hope. Thomas quindi, si macchierà di un delitto, al solo scopo di nascondere il segreto sullo scambio di culle e nella speranza di allontanare Hope da Liam.

Beautiful, anticipazioni Usa: Emma scopre che Beth è viva e vuole dire la verità a Hope

Una nuova tragica morte sconvolgerà i telespettatori di Beautiful nel corso degli episodi che andranno in onda in Italia presumibilmente tra fine primavera e inizio estate. Dopo la morte di Caroline, anche la giovane Emma Barber perderà la vita e lo farà in un tragico incidente stradale causato da Thomas Forrester. Per capire meglio come si svolgeranno i fatti, va ricordato innanzitutto che il figlio di Ridge verrà casualmente a scoprire la verità sullo scambio di culle, origliando una conversazione tra Zoe e Flo, decidendo però di mantenere il segreto, in quanto sogna un futuro con Hope.

Anche Emma verrà a conoscenza che la piccola Beth è viva e lo farà ascoltando un'accesa discussione tra Zoe e Xander, dalla quale intuirà che, proprio il padre della Buckingham ha inscenato la morte della bambina durante il parto. La nipote di Justin quindi, sarà decisa a correre da Hope per raccontarle tutta la verità.

Beautiful, Thomas Forrester uccide Emma causando l'incidente stradale

La nipote di Justin che, come noto, lavora come stagista alla Forrester Creations, non vorrà perdere tempo e correrà da Hope e Liam per informarli che la loro piccola Beth è viva e che si tratta di Phoebe.

Emma però, verrà fermata da Thomas il quale, sarà ossessionato da Hope e starà facendo il possibile per allontanarla da Liam. Stando a quanto riportano le anticipazioni americane, il figlio di Ridge tallonerà l'auto di Emma facendola finire in un burrone, proprio mentre la giovane si stava recando da Hope. La nipote di Justin perderà così la vita, uccisa da Thomas. Con la morte della Barber, il segreto su Beth sarà destinato a durare ancora a lungo, almeno sino a quando non sarà proprio il piccolo Douglas a venire a conoscenza casualmente della verità.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata alla piccola Beth, si ricorda che la soap Tv Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.