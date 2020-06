Hope e Liam hanno firmato le carte per l'annullamento del loro matrimonio. Le anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata di giovedì 25 giugno su Canale 5 partiranno proprio da questo triste momento. Carter, nonostante la sua buona volontà, non riuscirà a far cambiare idea alla giovane Logan che, con un colpo di spugna, eliminerà Liam dalla sua vita. O almeno, questo è quello che si è illusa di fare.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Xander sarà seriamente intenzionato a dire ad Hope e Liam che Beth è viva e che in realtà è Phoebe, la dolce bimba adottata da Steffy. Zoe non sarà d'accordo e cercherà in ogni modo di fermare il fidanzato.

La verità è sempre più vicina e il castello di bugie sta per crollare, distruggendo ogni equilibrio.

Beautiful, puntata di giovedì 25 giugno su Canale 5

Xander non riesce ad accettare l'idea che la sua fidanzata sia stata complice di un crimine così disumano. Suo padre Reese, per coprire i debiti di gioco, ha avuto la sfrontatezza di strappare dalle braccia di una giovane madre la sua neonata, facendole credere che fosse passata a miglior vita. Indimenticabili le grida disperate di Hope, nel letto dell'ospedale di Catalina con in braccio un neonato non suo.

Zoe, anche se non ha partecipato attivamente al piano di suo padre, è comunque complice. Ha scelto il silenzio, pur sapendo che Hope sta soffrendo per la perdita di Beth.

Pur di dare sfogo al suo senso materno ora ha accettato di fare da madre a Douglas, non sapendo che Thomas l'ha solo ingannata. Una serie di eventi che si sarebbero potuti evitare, se solo Zoe avesse avuto il coraggio di raccontare la verità su Beth. Nella puntata di Beautiful di domani in onda su Canale 5, Xander esigerà che la fidanzata rimedi ai suoi errori: Hope e Liam devono sapere che Beth è viva.

Un peso nell'anima

Nella puntata di Beautiful di giovedì, Thomas sarà al settimo cielo per aver ottenuto ciò che voleva. Douglas ora ha una madre e lui una compagna - o almeno questo è quello che si augura- visto che Hope gli ha ribadito di essere innamorata di Liam e di aver accettato questo sacrificio solo per suo figlio.

Le anticipazioni di Beautiful dell'episodio in onda su Canale 5 giovedì 25 giugno svelano che Xander continuerà a parlare con Flo, altra complice dello scambio di culle. Lo stagista la presserà affinché racconti tutta la verità ad Hope, così che la sua anima possa liberarsi da un peso insopportabile. La verità è sempre più semplice di una bugia, ma non sempre così facile seguire il cuore. Proprio quando Flo sembrerà pronta a confrontarsi con Hope, Zoe interverrà, mettendola a tacere per l'ennesima volta. Xander si dovrà rassegnare di fronte all'ostinazione della sua fidanzata.