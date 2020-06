Il segreto su Beth sta per venire a galla nelle puntate di Beautiful: le anticipazioni di venerdì 26 giugno dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13:45 vedono Zoe mentire ancora a Hope. Xander è venuto a sapere che Flo ha finto la sua gravidanza per compiacere Reese, capace di far credere a una giovane e disperata madre che la sua neonata fosse nata priva di vita.

Nella puntata di Beautiful di giovedì, Xander e Flo hanno discusso ancora a lungo sul segreto di Beth e lo scambio di culle. Lo stagista ha esortato Fulton a raccontare ad Hope la verità. Nessuno si merita un dolore così grande e lei stessa, se solo avesse il coraggio di parlare, si toglierebbe un grosso peso sulla coscienza che giorno dopo giorno la sta logorando.

Nel frattempo, Brooke ha provato a far cambiare idea ad Hope in merito all'annullamento del matrimonio. Lei e Liam si amano e non meritano di chiudere una storia così importante, nonostante il dolore per la perdita della loro primogenita. Flo, convinta dalle parole di Xander, è pronta a raggiungere Hope per dirle che Beth è viva e che in realtà è Phoebe, la dolce bimba adottata da Steffy.

Beautiful, trama puntata del 26 giugno

Liam e Thomas hanno avuto una discussione piuttosto intensa. Spencer ha ribadito al suo rivale di essere al corrente dei suoi piani. Sa benissimo che sta usando Douglas per arrivare ad Hope. Thomas, dal canto suo, ha provato a difendersi mettendo davanti il bene di suo figlio, risultando tuttavia poco credibile.

Nella puntata di Beautiful di oggi, Flo ha ascoltato le parole accorate di Xander e ha lasciato l'appartamento per raggiungere Hope e dirle che Beth è viva. Peccato che sulla sua strada ha trovato una ferma Zoe. La giovane Buckingham le ha ricordato che se seguirà il folle consiglio del suo fidanzato, tutti e tre finiranno in prigione.

L'intuito di una madre

Le anticipazioni di Beautiful riferite all'episodio in onda su Canale 5 domani, venerdì 26 giugno, rivelano che Flo e Zoe litigheranno davanti a Xander che, con le sue abilità persuasive, aveva quasi convinto la giovane Fulton a dire ad Hope che Beth è viva.

Zoe riuscirà per l'ennesima volta ad impedire che la verità sullo scambio di culle venga a galla, con grande delusione di Xander.

Nel frattempo, Brooke capirà che Thomas non è così limpido come vuole far sembrare e che sta usando suo figlio Douglas per arrivare ad Hope. Proprio per questo, proverà a farle cambiare idea in merito alla firma da apporre sui documenti per l'annullamento del matrimonio con Liam. Le anticipazioni della soap opera Beautiful raccontano che Hope tuttavia, non sarà affatto intenzionata a rompere la promessa fatta a Thomas e non ascolterà i consigli di sua madre, andando dritta per la sua strada.