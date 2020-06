Tanti colpi di scena attendono i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno. Mentre in Italia i fan della soap stanno assistendo ai primi avvicinamenti tra Can e Samen, le anticipazioni che provengono dalla Turchia informano i fan che i due giovani diventeranno una coppia, ma prima di arrivare a essere veramente felici dovranno affrontare non pochi ostacoli. Tra questi ci sarà Yigit, un uomo molto perfido che farà di tutto per allontanare il fotografo Divit dalla sua fidanzata. Yigit farà leva sul desiderio di Sanem di diventare scrittrice per farla allontanare da Can il quale lascerà perfino Istanbul.

Yigit allontana Can e Sanem

Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno informano i telespettatori che Can dovrà avere a che fare con Yigit, un uomo perfido che lo allontanerà, seppur momentaneamente, da Sanem. Yigit prometterà a Sanem un contratto con una casa editrice americana per pubblicare il suo libro, visto che il più grande sogno della collaboratrice dei Divit è quello di diventare scrittrice. Can non crederà alla buona fede del suo 'nemico' e lo affronterà ma l'uomo mostrerà un contratto falso per zittirlo.

Sanem prenderà molto male l'intromissione di Can nei suoi rapporti lavorativi e i due discuteranno ancora di più quando il fotografo cercherà di far ottenere un altro contratto alla fidanzata.

Quest'ultima non accetterà l'aiuto di Can e lo accuserà di non avere fiducia nelle sue qualità di scrittrice. Ma i guai per la coppia non sono finiti qui: la situzione è destinata a peggiorare ancora.

Sanem non crederà a Can

Infatti, Yigit accompagnerà Sanem nella casa di montagna di Can per recuperare il suo libro.

Yigit, però, in un moto di gelosia, avendo letto parole d'amore molto intense usate da Sanem per descrivere la sua relazione con Can, brucerà il libro. A questo punto farà il suo ingresso in casa il fotografo il quale verrà accusato di essere stato proprio lui ad aver dato alle fiamme il testo di Sanem.

Quest'ultima, quindi, assisterà a una lite tra i due uomini e vedrà Can che spinge a terra Yigit, il quale rischierà perfino di restare paralizzato.

Sanem non darà credito a Can, il quale cercherà di spiegare cosa è realmente accaduto e così il fotografo prenderà una decisione drastica. Divit deciderà di lasciare la fidanzata e, per stare il più lontano possibile dalla donna che ama ma che lo fa tanto soffrire, partirà. Can starà lontano da Istanbul per un anno intero. I telespettatori di DayDreamer prima di vedere Can e Sanem finalmente uniti e veramente felici dovranno assistere a numerosi avvenimenti, uno più avvincente dell'altro. Intanto, i prossimi episodi italiani vedranno Sanem sempre più attratta dal suo datore di lavoro.