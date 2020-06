Diversi colpi di scena attendono i fan italiani di Beautiful nel corso dei prossimi mesi, in particolare Hope e Liam riusciranno finalmente a riabbracciare la loro piccola Beth. Dalle anticipazioni su quanto già andato in onda negli Usa, si viene a sapere che proprio la figlia di Brooke si scaglierà contro Flo, dopo aver realizzato che la cugina è stata complice del rapimento orchestrato da Reese. Hope riterrà responsabile Florence tanto quanto Buckingham e, furiosa, arriverà a schiaffeggiarla, poco prima che la Fulton venga arrestata per il crimine commesso.

Hope e Liam riabbracciano la piccola Beth nelle prossime puntate di Beautiful

L'incubo per Hope e Liam sarà destinato a terminare nel corso dei prossimi, non appena riusciranno a riabbracciare la loro piccola Beth. I fan italiani di Beautiful dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere in onda questa scena, vista la differenza temporale con la messa in onda statunitense. Dalle anticipazioni su quanto già trasmesso in America, si viene a sapere che la verità sullo scambio di culle verrà a galla grazie al piccolo Douglas, che ascolterà di nascosto una conversazione tra Thomas e Flo. Il bambino non riuscirà a tenere per sé ciò che ha sentito e racconterà a Liam che Beth è viva. Sarà così che lo Spencer insieme a Hope, andrà subito a riprendersi la bambina che, come noto, è Phoebe, la neonata adottata da Steffy.

Beautiful, spoiler Usa: Hope furiosa con Flo arriva a schiaffeggiarla

Il ricongiungimento di Liam e Hope alla figlia creduta scomparsa, aprirà nuovi scenari per tutti i protagonisti di questo terribile inganno. Hope capirà che Flo è stata complice di Reese e, seppure non abbia partecipato al piano sin dall'inizio, la riterrà responsabile al pari del Buckingham.

La Logan sarà furiosa con la cugina e si sentirà tradita da lei, che credeva essere una persona di cui fidarsi. In un acceso scontro tra le due, Hope la aggredirà non solo verbalmente ma anche fisicamente, arrivando a darle uno schiaffo. La figlia di Brooke non vorrà sentire ragioni e rinfaccerà a Flo di averle causato un dolore immenso, tenendole nascosto per mesi il fatto che Beth fosse viva.

Flo viene arrestata per il rapimento di Beth, Hope taglia i ponti con lei

Hope nel corso del diverbio con Florence pronuncerà parole forti, tanto da arrivare a dirle di non considerarla più come una sua familiare. Mentre sarà in corso lo scontro tra Hope e Flo, le sorelle Logan e Ridge affronteranno Shauna, la quale li implorerà di non far arrestare la figlia. Nonostante le suppliche della madre di Flo, Ridge e Brooke avviseranno il detective Sanchez che arriverà immediatamente a casa Logan. La polizia dunque, sopraggiungerà subito dopo lo schiaffo rifilato da Hope a Flo e arresterà quest'ultima. A casa di Wyatt intanto, lui, Liam, Justin e Bill discuteranno di Beth, della morte di Emma e delle conseguenze per Flo.

In particolare Wyatt rassicurerà tutti di aver chiuso definitivamente con Flo, mentre Bill non vedrà l'ora che Flo e Reese paghino per il crimine commesso.

In attesa di ulteriori novità in merito alla vicenda legata al ritrovamento di Beth, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su canale 5, a partire dalle ore 13:40.