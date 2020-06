Nuove anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: durante le puntate della soap turca che andranno in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, Can e Sanem saranno sempre più uniti. La giovane collaboratrice, infatti, fingerà addirittura di essere la fidanzata del fotografo per poterlo aiutare ad ottenere un importante contratto con un'azienda di cosmetica. Aylin,nel frattempo, non si fermerà di fronte a nulla e cercherà di portare a termine un nuovo piano per screditare il maggiore dei fratelli Divit.

Aylin ruba gli scatti di Can

Nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che verrà trasmessa su Canale alle 14.50 circa lunedì 29 giugno, Sanem inizierà ad avvicinarsi a Can.

Infatti, nonostante Emre faccia di tutto per sabotare il fratello servendosi della giovane e dolce collaboratrice, Sanem fingerà di essere la fidanzata del suo capo. In tal modo la ragazza cercherà di favorire l'azienda pubblicitaria che dovrebbe ottenere un importante contratto con un'azienda cosmetica italiana. Can, però, dovrà presto fare i conti con la cattiveria di Aylin.

La compagna di Emre, infatti, durante la puntata di martedì 30 giugno, ruberà le foto che Can ha fatto per beneficenza. La donna cercherà in tal modo di far accusare il maggiore dei Divit di plagio, danneggiando così non sola la sua agenzia pubblicitaria ma anche la sua reputazione di fotografo.

Can sospeso per plagio

Nella puntata di mercoledì 1 luglio, Can dovrà giustificarsi di fronte ad una commissione: il piano di Aylin, infatti, andrà a buon fine.

A questo punto, però, Emre comincerà a capire che la sua compagna ha fatto qualcosa per mettere in cattiva luce Can senza che lui fosse a conoscenza di questo piano. Toccherà ad Sanem informare il suo capo che è stata presa una decisione dalla commissione disciplinare.

Sanem, nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che verrà trasmessa giovedì 2 luglio, inizierà a cercare Can per informarlo del fatto che è stato sospeso per plagio dall'associazione mondiale dei fotografi.

Sarà per la dolce collaboratrice un compito molto difficile da affrontare. Nell'ultima puntata della settimana, in onda venerdì 3 luglio, Ahyan, fidata amica di Sanem, e J.J., impiegato dell'agenzia pubblicitaria, riusciranno a capire chi è stato a danneggiare Can, attraverso delle ricerche fatte sul web.

Emre, però, avendo compreso che a mettere in piedi il piano ai danni del fratello è stato proprio Aylin, impedirà in ogni modo che i due ragazzi possano avvertire Can delle loro scoperte.