Il segreto su Beth verrà presto alla luce in Beautiful: le anticipazioni della soap opera relative agli episodi prossimamente in onda su Canale 5 raccontano che, grazie alle indagini di Liam e Wyatt, Hope potrà riabbracciare la sua piccola.

Liam scoprirà che Flo non ha mai partorito e che i documenti d'adozione di Phoebe sono falsi. La bimba che Steffy crede di aver adottato è in realtà Beth, fino ad ora creduta morta dopo il parto nella clinica di Catalina. I responsabili dell'orribile inganno pagheranno, tutti tranne Thomas. Il Forrester Jr infatti, riuscirà a trovare rifugio presso l'amico Vincent.

Nessuno sembrerà tenere in considerazione il dolore di Steffy, altra vittima di Reese e Flo. Come reagirà quando Hope pretenderà che la piccola Beth torni a casa con lei e Liam? Di seguito, le anticipazioni di Beautiful e le trame dettagliate.

Beautiful, puntate americane: Steffy di fronte alla verità su Beth

Nei prossimi episodi della soap opera, Steffy scoprirà con dolore che sua figlia adottiva è Beth. Nonostante sia felice che Hope non abbia perso la neonata, dovrà accettare l'idea di separarsi per sempre da Phoebe. Nel frattempo, Liam e la Logan Jr. parleranno a lungo degli indizi che non hanno saputo cogliere in tutti questi mesi, in primis lo strano comportamento di Flo e Zoe e il legame speciale che univa Hope a Phoebe.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Hope vorrà portare Beth a casa immediatamente in modo da non perdere un altro minuto con lei. Steffy non potrà fare altro che piangere e pensare ai bei momenti passati con Phoebe. Nello stesso tempo, si renderà conto di aver perso anche l'unica possibilità di tornare con Liam, l'uomo che ama e che vuole accanto a lei.

Senza più speranza

Steffy avrà parecchio tempo per ripensare all'accaduto e comincerà a mettere insieme i pezzi. Solo ora capirà che la connessione tra Hope e Phoebe aveva qualcosa di speciale, un qualcosa che solo madre e figlia possono condividere. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Steffy realizzerà che il posto di Liam è accanto a sua moglie e alla piccola Beth.

Nonostante il suo carattere volitivo, Steffy rinuncerà ad intentare una battaglia legale contro Hope. Con rassegnazione, lascerà che Phoebe torni a casa con lei e Liam, rifugiandosi poi nel dolore. Attenzione però, in quanto le anticipazioni di Beautiful svelano che ci sarà un altro riavvicinamento tra la Forrester e Liam. Questo avverrà quando Hope tenterà in ogni modo di ottenere la custodia legale di Douglas, certa che Thomas possa fargli del male. La sua ossessione non piacerà affatto a Liam, che condividerà i suoi dubbi d'amore con la ex moglie.