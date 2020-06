Verità che vengono a galla nelle puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5 dal 15 al 20 giugno. Le anticipazioni della soap opera raccontano che un'altra persona entra di fatto nel grande inganno ai danni di Hope. A confessare è Zoe che, assalita dai sensi di colpa, rivela a Xander che Beth è viva.

Xander non sa come reagire. La donna che ama gli ha mentito per tutto questo tempo e ha nascosto ad una madre il fatto che la figlia sia viva, alimentando giorno dopo giorno il suo dolore. Nel frattempo, il rapporto tra Brooke e Ridge va in frantumi per via delle differenti vedute sulla scelta di Hope.

Ridge appoggia la relazione tra Thomas ed Hope, certo che suo figlio si meriti una possibilità dopo la dipartita di Caroline. Brooke invece pretende che sua figlia venga tutelata dalla follia del giovane Forrester, tanto da compiere un gesto decisamente inaspettato.

Beautiful, trame puntate settimanali 15-20 giugno su Canale 5

Tensione alle stelle tra la famiglia Logan e Forrester nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5 la settimana prossima. Brooke prova a convincere Liam a lottare per riprendersi sua moglie, certa che Thomas l'abbia ingannata e portata nella sua vita per qualche oscuro motivo. Dalla parte di Brooke si schiera anche Steffy, dicendo alla rivale in amore di non compiere scelte avventate.

Non ci sarà nulla da fare. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope prosegue per la sua strada. Starà accanto a Thomas per il bene di Douglas, anche se non lo ama. A sorpresa, il giovane Forrester le dà un bacio, al quale Hope risponde con freddezza: patti chiari e niente illusioni. Thomas però non sarà dello stesso avviso e l'ossessione nei suoi confronti diventa ancora più forte.

Liam e Hope ammettono di amarsi ancora

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi della prossima settimana rivelano che Hope e Liam si confronteranno. Il giovane Spencer prova per l'ennesima volta a far cambiare idea alla moglie, ma invano. La Logan ammette però di essere ancora innamorata di lui e di stare con Thomas solo per fare da madre a Douglas.

Wyatt e Flo sono ormai una coppia e la passione è alle stelle. La Fulton resta tuttavia sconvolta quando viene a sapere che Liam ed Hope si sono lasciati. In fondo, è anche colpa sua se il matrimonio è andato in pezzi dopo la perdita di Beth.

Xander pronto a chiamare la polizia nelle prossime puntate di Beautiful

Zoe è stanca di mentire e confessa ad in incredulo Xander che in realtà Phoebe è la piccola Beth. L'Avant non ha parole e vuole sapere l'esatta dinamica dello scambio di culle, nella quale è coinvolta anche Flo e ha la mente di Reese. Stando alle anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 giugno su Canale 5, Xander mette alle strette la Buckingam.

Inorridito, l'Avant intima a Zoe di rivelare ad Hope che Beth è viva e che in realtà è Phoebe.

Il giovane è pronto a chiamare la polizia per denunciare Reese. Cosa farà la Buckingam? Una scelta inaspettata sorprenderà i telespettatori della soap opera.