Le anticipazioni settimanali di Beautiful annunciano grandi capovolgimenti e nuovi colpi di scena nei prossimi appuntamenti della soap opera statunitense. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 giugno vedremo Xander precipitarsi a villa Forrester pronto a raccontare tutta la verità sulla bambina che il dottor Buckingham ha sottratto a Hope per darla a Steffy in cambio di una grossa somma di denaro. Nel frattempo, Ridge e Thomas si mostreranno concordi per la decisione di Hope, mentre Steffy sarà al settimo cielo per il ritorno di Liam nella sua abitazione.

Anticipazioni Beautiful: Hope riconsegna la fede a Liam, Steffy spera di riconquistare l'ex

Hope riconsegnerà a Liam la fede nuziale. Dopo essersi detti addio, Spencer deciderà di trasferirsi da Steffy per occuparsi a tempo pieno delle sue figlie Kelly e Phoebe. Il giovane Liam si mostrerà molto deluso e amareggiato per la scelta della moglie e sarà fortemente convinto che Hope sia stata manipolata da Thomas.

Nonostante abbia cercato di convincere la sorellastra a non divorziare dal marito, Steffy spererà di riconquistare il cuore del suo ex. Ridge, invece, si mostrerà molto contento che Liam sia tornato a stare da Steffy, infatti, lo stilista ha sempre sostenuto che il posto di Liam è accanto alla giovane Forrester e alle piccole Kelly e Phoebe.

Spoiler Beautiful, Carter invita Hope a riflettere sulla sua scelta

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che saranno trasmesse nella prossima settimana su Canale 5 annunciano che l'’avvocato Carter si mostrerà poco convinto delle decisione presa da Hope. L’avvocato sarà perfettamente a conoscenza dei sentimenti che i due coniugi provano l’uno per l’altra, proprio per questo motivo non vorrà che la giovane Logan prenda una decisione di cui potrebbe pentirsi in futuro.

Carter tenterà in tutti i modi di convincere la ragazza a non buttare all’aria il suo sogno d’amore e di riflettere sulla faccenda ancora un po’.

Xander pronto a vuotare il sacco

Thomas si mostrerà estremamente felice di essere riuscito a mandare all’aria il matrimonio tra Hope e Liam, anche se sarà del tutto consapevole che conquistare il cuore della Logan sarà un’impresa ardua.

Nel frattempo, Xander, dopo aver scoperto che la figlia di Hope è viva e che è stata adottata da Steffy, tenterà di convincere Flo a raccontare tutta la verità alla famiglia Forrester, ma in quel preciso momento sopraggiungerà Zoe. Tra la modella e la figlia di Shauna nascerà una discussione molto accesa riguardo alla situazione che si è venuta a creare.

A casa Forrester, intanto, anche Brooke tenterà di far cambiare idea a Hope ma la ragazza sarà irremovibile. Xander non sarà disposto a mantenere il segreto sullo scambio di culle, nemmeno per amore di Zoe. Sarà così che il giovane piomberà a casa di Hope deciso a vuotare il sacco sullo scambio delle culle e per impedire ai due innamorati di firmare le carte per l’annullamento del loro matrimonio.