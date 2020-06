Da giorni si susseguono le voci sull'ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Era stata la stessa Belen con un video postato sul suo profilo Instagram a rivelare che le cose non stavano andando bene. La showgirl argentina era apparsa diversa dal solito e con quasi le lacrime agli occhi aveva detto che non stava affatto attraversando un buon momento. Da allora il mondo del Gossip si interroga sui motivi alla base di questa seconda rottura. I due sembravano infatti sereni e felici dopo essere ritornati insieme. Si parlava addirittura di un secondo figlio. Intanto, De Martino ha scelto di rimanere in silenzio preferendo non parlare della sua vita privata.

È stato però il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare una nuova indiscrezione riguardo i motivi che avrebbero portato alla rottura.

Nessun tradimento alla base della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che il motivo della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è stato il tradimento. Il motivo sarebbe solamente una visione diversa della vita che li avrebbe allontanati una seconda volta. Dunque, una questione di incompatibilità. E a quanto pare anche questa volta sarebbe stato Stefano a chiudere il matrimonio. Quel che è certo comunque, come conferma sempre il settimanale Chi è che Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia.

Stefano De Martino non si pronuncia sulla crisi con la showgirl Belen Rodriguez

De Martino intervistato dal Corriere della Sera in vista della partenza di Made in Sud ha detto che la gente d'ora in poi dovrà abituarsi alla sua discrezione. L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha aggiunto di voler parlare solo del suo lavoro.

De Martino ha detto che prima smentiva di volta in volta, poi ha capito che la soluzione migliore è ignorare. L'unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. È meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa ha aggiunto. A parlare però sono stati alcuni suoi amici. Interpellati sempre dal settimanale Chi hanno svelato alcune confessioni che De Martino avrebbe fatto nei giorni scorsi.

Il conduttore di Made in Sud avrebbe detto che tutto è iniziato durante la quarantena quando sono venuti fuori problemi caratteriali. Tra di loro ha rivelato la fonte vicina a Stefano sarebbe sceso il gelo dell'incomunicabilità. Ora, la cosa più importante per Stefano è il loro figlio Santiago e secondo lui con Belen Rodriguez stanno facendo del loro meglio per farlo stare bene. Stefano De Martino ha aggiunto che Belen Rodriguez è davvero una mamma molto premurosa.