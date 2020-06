Il segreto legato allo scambio di culle sarà sul punto di essere scoperto grazie a Xander. Nel prossimo episodio di Beautiful in onda il 18 giugno infatti, il giovane Avant sentirà per caso una conversazione tra Flo e Zoe e intuirà la verità sulla figlia di Liam e Hope. Il giovane, sconvolto dall'aver appreso che Beth è viva non esiterà a a chiedere spiegazioni a Flo e a Zoe, con la quale avrà un drammatico confronto. Liam e Hope nel frattempo saranno più che mai vicini alla separazione.

Beautiful, anticipazioni: Xander scopre che Phoebe è Beth

Nel prossimo appuntamento di Beautiful una nuova persona verrà a conoscenza del segreto legato alla piccola Beth.

Sarà Xander, infatti, a venire a sapere dello scambio di culle, ascoltando inavvertitamente una discussione tra Flo e Zoe. Le due donne, come già accaduto più volte, si ritroveranno a parlare della figlia di Liam e Hope e, dalle loro parole, il giovane Avant capirà che la bambina non è affatto morta e che si tratta di Phoebe, la neonata adottata da Steffy.

Anche Xander viene a conoscenza dello scambio di culle e ne è sconvolto

Sconvolto da quanto udito, Xander non potrà far altro che affrontare le due ragazze. Sarà Zoe messa alle strette dal giovane Avant, a rivelare tutto quanto accaduto, iniziando dallo scambio di culle effettuato da Reese a Catalina. Tutto il racconto non farà che inorridire sempre più il ragazzo che non si capaciterà di come, tutti i protagonisti, ivi compresa la sua fidanzata Zoe, abbiano potuto inscenare una tale atrocità.

Spoiler Beautiful 18 giugno: Xander vuole dire a Hope che Beth è viva

Mentre Xander si ritroverà nel bel mezzo di un dramma, Liam e Hope saranno ad un passo dal divorzio. Nonostante Steffy e Brooke abbiano cercato di far cambiare idea a Hope, la giovane sarà determinata a pensare invece al bene dei bambini, nonostante sia sempre innamorata di Liam.

Xander, invece, dirà a Zoe che Hope e Liam meritano di sapere subito che Beth è viva. Riuscirà il giovane Avant a far sì che Beth torni tra le braccia dei veri genitori? Dalle anticipazioni riguardanti i prossimi episodi, sembra che le cose non andranno come sperato da Xander. Il segreto sullo scambio di culle rimarrà tale ancora per molto tempo.

Da quanto si apprende infatti, nel corso delle prossime settimane, anche Thomas scoprirà che Beth è viva ma manterrà il segreto per non perdere Hope, dando il via a nuovi scenari che cambieranno il destino di molti dei protagonisti.

In attesa di scoprire come il segreto sullo scambio di culle cambierà la situazione tra Liam, Hope e Thomas, in particolare, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su canale 5, a partire dalle 13.40.